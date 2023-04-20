Глава МЗС Данії підтвердив, що його країна та Нідерланди передадуть Україні 14 танків Leopard-2.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Україна очікує від Данії на прискорення поставки 100 танків Leopard-1. Про це глава МЗС України повідомив за підсумками телефонної розмови з міністром закордонних справ Данії Ларсом Люкке Расмуссеном.

"Ларс Люкке Расмуссен підтвердив, що Данія та Нідерланди передадуть 14 танків Leopard-2. Ми щиро вдячні за цей внесок. Ми також обговорили шляхи прискорення поставок 100 танків Leopard-1, які вже були заявлені для зміцнення обороноздатності України", - повідомив Кулеба.

Leopard для України - останні новини

Сьогодні у Києві генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг підтвердив, що Нідерланди та Данія передають Україні додатково 14 основних бойових танків Leopard-2.

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14 лютого після чергового засідання у форматі "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що у питанні надання Україні танків Leopard співпрацюють вісім країн - це Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди. За його словами, союзники зобов'язалися передати Україні бронетехніки і танків на понад вісім бойових бригад.

20 лютого міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що у Збройних силах України планують сформувати як мінімум два танкові батальйони, на озброєнні яких будуть Leopard-2.

15 березня Остін заявив, що дев'ять країн мають намір передати Україні понад 150 танків Leopard.

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