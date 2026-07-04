Зеленський анонсував створення нової бригади протимінних кораблів

Також йдеться про збільшення кількості гелікоптерів для посилення протиповітряної оборони в Одеському регіоні.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення нової бригади протимінних кораблів і Військово-морської академії в Одесі – напередодні Дня ВМС ЗСУ глава держави відвідав Одеський регіон.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Зокрема, зазначається, що під час поїздки Зеленський провів нараду з командуванням Військово-Морських сил щодо безпекових питань. Там же він анонсував створення нової бригади протимінних кораблів, яка діятиме на морі та за потреби допоможе партнерам гарантувати безпеку судноплавства.

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"У цьому наша перевага перед багатьма в Європі: ми можемо наш український досвід, фаховість, військову експертизу зробити основою нових гарантій безпеки для тих, хто допомагав і допомагає нам", – заявив Зеленський.

У повідомленні також йдеться, що Зеленський підписав указ про створення Військово-морської академії в Одесі.

"Знаю, що є така потреба наших ВМС, є відповідна спроможність і є, відповідно, бажання – це найголовніше – наших курсантів, нашої молоді служити Україні й захищати Україну. А в наших ВМС є досвід – не просто теорія, а практичний досвід. І дуже важливо, щоб ці знання були передані всім нашим курсантам, новому поколінню. Обовʼязково реалізуємо всі ці завдання", – підкреслив Президент України.

За його словами, українські ВМС разом з іншими складовими Сил оборони та безпеки зробили те, що багато хто вважав неможливим.

"Росія програла Чорне море, і, починаючи зі звільнення Зміїного та продовжуючи нашими операціями проти російського флоту, російських портів та окупаційних сил у нашому українському Криму, ми доводимо, що цей простір – чорноморський простір, азовський простір – точно не буде місцем спокою для Росії", – наголосив Зеленський.

Він подякував військовим морякам за захист від російських дронів і ракет та відзначив сміливість і результативність підрозділів української морської піхоти, які бʼються на найскладніших напрямках. Зазначається, що український корпус морської піхоти є найбільшим та найбільш досвідченим в Європі.

Глава держави додав, що всі складові ВМС України будуть зміцнювати, подякував за розвиток ракетних спроможностей – за берегову ракетну бригаду, завдяки якій "Гарпуни" і "Нептуни" ефективно протидіють російському флоту та беруть участь в українських дипстрайках.

Також повідомляється, що під час засідання було приділено увагу посиленню оборонних спроможностей безпілотними засобами, авіацією тощо. Зокрема, обговорили збільшення кількості гелікоптерів для посилення протиповітряної оборони в Одеському регіоні для протидії дронам.

Нове підсилення

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала ще один протимінний корабель від Нідерландів. Зокрема, командувач ВМС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа повідомив, що у межах Коаліції морських спроможностей партнери передали Військово-Морським Силам ЗСУ шукач мін класу Alkmaar. Колишній нідерландський протимінний корабель Makkum отримав нову назву - "Генічеськ".

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