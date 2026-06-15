Український флот отримав військовий корабель 'Генічеськ' (фото)

Назву присвоїли на честь однойменного рейдового тральщика проєкту 1258, який Росія знищила у червні 2022 року.

Україна отримала ще один протимінний корабель від Нідерландів. Про це повідомив командувач Військово-Морських Сил, віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

"У межах Коаліції морських спроможностей нідерландські партнери передали Військово-Морським Силам ЗС України шукач мін класу Alkmaar", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Колишній нідерландський протимінний корабель Makkum отримав нову назву - "Генічеськ". Її присвоїли на честь однойменного рейдового тральщика проєкту 1258, який Росія знищила у червні 2022 року.

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""Генічеськ" посилить наші спроможності у протимінній боротьбі - пошуку, виявленні та знешкодженні морських мін. Після його передачі у складі ВМС вже п'ять протимінних кораблів", - зазначив Олексій Неїжпапа

Командувач Військово-Морських Сил уточнив, що раніше Велика Британія передала Україні кораблі класу Sandown - "Черкаси" та "Чернігів", а Бельгія й Нідерланди - протимінні кораблі класу Alkmaar "Мелітополь" та "Маріуполь".

Довідка УНІАН

Мінні мисливці класу Alkmaar (також відомі як Tripartite) - це серія кораблів, розроблена в межах угоди між військово-морськими силами Бельгії, Франції та Нідерландів. Загалом для флотів трьох країн було побудовано понад 30 таких суден.

Кораблі цього класу будувалися у 1980-1990-х роках у всіх трьох країнах із використанням поєднання електричних і силових систем, розроблених державами-учасницями програми.

Водотоннажність мінних мисливців класу Alkmaar може досягати близько 600 тонн, довжина корпусу становить 51 метр. Екіпаж кораблів становить від 28 до 55 осіб, залежно від модифікації судна та комплектації конкретного флоту.

Озброєння та оснащення, за даними з відкритих джерел, включає 20-мм автоматичну гармату, кулемети калібру 12,7 мм і 7,62 мм, гідролокатор для виявлення мін, а також підводні дрони для знешкодження мін.

ВМС України - інші новини

Окрім отримання старих кораблів від європейських союзників, Україна також робить зусилля щодо переозброєння свого флоту на нові корвети.

Нагадаємо, раніше в Стамбулі було спущено на воду другий корвет типу Ada, призначений для ВМС України. Корабель отримав назву "‎Гетьман Іван Виговський"‎.

Перший корвет типу Ada для ВМС України отримав назву "‎Гетьман Іван Мазепа"‎. Він вийшов на випробування у травні 2024 року.

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