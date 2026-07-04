Зеленський прокоментував атаку на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі (відео)

Також були влучання по Кронштадту, який є важливою військовою ціллю для України.

У ніч на 4 липня українські безпілотники атакували один із найбільших російських морських терміналів з перевалки нафтопродуктів на Балтиці.

Це підтвердив президент Володимир Зеленський. "Цієї ночі українські далекобійні санкції проти Росії... спрацювали поблизу Петербурга. Сили оборони України уразили портову нафтову інфраструктуру, що заробляє гроші для російської війни, також були влучання по Кронштадту – важлива військова ціль. Відстань від державного кордону України – понад 850 кілометрів", - зазначив глава держави.

Зеленський подякував усім, хто забезпечує Україні влучність та виконує план далекобійних санкцій.

Удари по Росії

У ніч на 4 липня українські дрони вдарили по нафтовому терміналу біля Санкт-Петербурга. Саме цей термінал є одним із найбільших російських морських терміналів з перевалки нафтопродуктів на Балтиці.

Повідомлялося про масштабні влучання в порт, після яких почалися пожежі.

Крім того, в ніч на 18 червня українські дрони уразили Московський нафтопереробний завод, а також завдали ударів по цілях у Ростовській області та на тимчасово окупованих територіях України.

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