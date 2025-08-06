Пентагон виділяє гроші на підтримку гаубиць.

Сполучені Штати Америки погодили постачання обладнання та обслуговування гаубиць M777 в Україні на понад 200 мільйонів доларів.

Як пише агентство Reuters, про це йдеться у заяві Міністерства оборони США. Так, Державний департамент схвалив можливий продаж Україні послуг з ремонту, технічного обслуговування та підтримки артилерійських установок M777, а також транспортування і логістики.

Згідно з офіційною заявою, головним підрядником з ремонту та підтримки гаубиць виступить компанія BAE Systems. Водночас постачальник послуг із транспортування та логістики буде визначений із переліку затверджених підрядників.

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Гаубиці M777

Як відомо, легку 155-мм гаубицю розробила британська компанія BAE Systems. Вона активно використовується в арміях США, Канади, Австралії та інших країн НАТО.

Завдяки титановій конструкції M777 набагато легша за традиційні артсистеми подібного калібру (приблизно 4,2 тонни), що дозволяє транспортувати її навіть гелікоптерами або літаком, а також швидко переміщувати в умовах бойових дій.

M777 може вести високоточну стрільбу на відстані до 30-40 кілометрів залежно від типу снарядів. У ЗСУ ці гаубиці можуть застосовуватися для ураження командних пунктів, складів БК, техніки та живої сили противника на глибину.

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