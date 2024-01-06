За словами Валерія Залужного, розрахунок цієї артилерійської зброї "нищить ворога за будь-яких умов".

Несприятлива погода не стає на заваді бойовій роботі військовослужбовців 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України (ЗСУ). Розрахунок американської гаубиці М777 нищить ворога за будь-яких умов. Про це у своєму Facebook розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і опублікував відповідне відео.

За його словами, українські воїни "готові працювати і в дощ, і в сніг, щоб підтримати піхоту на передньому краю".

"Інтенсивність нашої роботи залежить від кількості отриманих цілей. Сьогодні, наприклад, ми успішно уразили скупчення особового складу противника. Що менше на нашій землі ворогів, то ближче наша Перемога", - зазначили артилеристи.

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Росіяни активізувалися під Мар’їнкою, за добу ЗСУ відбили там 15 атак. Як повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, противник не полишає спроб оточити Авдіївку і, попри значні втрати, намагається просуватися вперед. При цьому на тактичному рівні окупанти постійно змінюють напрямки концентрації зусиль.

Також УНІАН повідомляв, що напередодні ворог знову гатив ракетами та застосовував "шахеди". Так, протягом доби окупанти завдали 5 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснили 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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