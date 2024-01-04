Компанія має амбітні плани.

Британське транснаціональне підприємство BAE Systems відновить виробництво деталей гаубиці M777 для армії США. Попит на неї різко зріс через війну в Україні, пише Financial Times.

BAE заявила, що з початку повномасштабної війни в Україні спостерігається різке зростання інтересу до цієї зброї з боку країн Європи, Азії та Америки. Вони підписали з американською армією первинну угоду на суму 50 мільйонів доларів, деталі ще доопрацьовують.

Компанія заявила, що працюватиме з постачальниками у Великій Британії та США над виробництвом основних титанових конструкцій M777. Перші деталі мають поставити у 2025 році. Вони очікують, що у майбутньому це призведе до замовлень самих гармат.

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"Цей крок є останнім прикладом того, як війна і відродження інтересу уряду до зміцнення арсеналів відроджують колись занепалі виробничі лінії. Ця гаубиця, що належить до класу мобільних далекобійних гармат, довела свою надзвичайну ефективність у боротьбі з російськими військами", - відзначає видання.

Зазначається, що на озброєнні сухопутних військ у США, Україні, Америці, Австралії та Індії перебуває понад 1250 M777.

M777 на озброєнні ЗСУ: що відомо

Раніше у Міністерстві оборони України розповідали про використання M777 на російсько-українській війні. Повідомлялася, що гаубиця може "рубати" від 5 до 2 пострілів на хвилину в залежності від інтенсивності бойових дій.

Українські артилеристи відзначали, що в роботі вона майже вдвічі легша за радянську гармату "Гіацинт-Б".

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