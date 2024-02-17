Безпілотники можуть бути відправлені в Україну протягом декількох місяців

Велика Британія та союзники планують поставити в Україну тисячі безпілотників зі штучним інтелектом. Як пише Bloomberg з посиланням на обізнані джерела, такі безпілотники зможуть збиратися в рій та одночасно атакувати російські цілі без участі оператора.

"Західні військові планувальники, які розробляють цю технологію, вважають, що вона може дозволити Україні придушити певні російські позиції за допомогою безпілотних апаратів, повідомляють джерела. За їхніми словами, безпілотники можуть бути відправлені в Україну протягом декількох місяців, але вони попередили, що ці терміни можуть бути порушені", - пише видання.

Хоча нові можливості безпілотників не замінять нагальну потребу в снарядах, вони можуть допомогти пом'якшити частину цієї нестачі і створити нову динаміку на полі бою, пише видання.

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За словами одного з джерел, безпілотники зі штучним інтелектом будуть розгорнуті у великі ескадрильї, які зв'язуватимуться між собою для націлювання на ворожі позиції без необхідності для людини-оператора керувати кожним з них .

Поставки БПЛА від Великої Британії

Про обіцянку передати Україні найбільшу в історії партію БПЛА оголосив у середині січня під час візиту до Києва британський прем'єр Ріші Сунак.

Згодом міністр оборони Британії Грант Шаппс розповів, що його країна спільно з Латвією надасть Україні "тисячі" БПЛА загальною вартістю у 200 мільйонів фунтів стерлінгів (251 мільйон доларів США).

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