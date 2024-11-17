Президент України зазначив, що загалом Росія за сьогодні випустила понад 200 ракет і дронів.

Українські пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей під час останньої масової повітряної атаки окупантів, заявив президент України Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що протягом цього тижня Росія застосувала по Україні приблизно 140 ракет, понад 900 КАБів і 600 ударних дронів. Лише під час сьогоднішньої атаки - близько 90 БПЛА та 120 ракет.

"Зараз триває ліквідація наслідків комбінованої атаки на нашу інфраструктуру в Рівненській, Львівській, Дніпропетровській, Волинській та Одеській областях", - заявив Зеленський у Telegram.

За його словами, окупанти вкотре намагаються залякати українців відсутністю світла та холодом, повторюючи ті самі дії - удари по критичній інфраструктурі. І намагаючись таким чином "отримати від них [дій] результат". Зеленський підкреслив, що світ бачить те, що відбувається; бачить захист України від "абсолютного зла", яке не розуміє нічого, крім мови сили.

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"Нам потрібна єдність, світу потрібна єдність. Тільки разом можна зупинити це зло", - зазначив він.

Інші новини про російську ракетну атаку

Раніше УНІАН повідомляв, що в Києві та низці областей скасували екстрені відключення світла. Проте в Одеській області ситуація з електропостачанням залишається важкою.

Крім того, Росія накопичила ракети на кілька масованих обстрілів. У ЦПД пояснили, що Україна знає про стратегію Росії і готується до будь-яких дій.

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