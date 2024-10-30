Також країна готова виділити кошти на закупівлю систем озброєння та запчастин для українських F-16 в рамках ініціативи США "Jumpstart".

Норвегія обіцяє передати Україні винищувачі F-16 вже цього року. Таку заяву зробив міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками зустрічі із норвезьким колегою в Одесі.

"Мав честь вітати колегу та великого друга України – міністра оборони Норвегії Бйорна Арільда Грама. Щиро вдячні Норвегії за всебічну підтримку – політичну, економічну, дипломатичну та військову. Особливу подяку висловлюю пану Граму за його лідерство у виділенні нового пакета допомоги на 500 млн євро, а також за рішення передати Україні літаки F-16 вже цього року", – написав очільник Міноборони у Facebook.

За його словами, під час зустрічі сторони обговорили спільні дії щодо зміцнення української ППО. Зазначається, що Норвегія готова виділити на це 118.8 млн доларів. Зокрема, йдеться про гроші на закупівлю систем озброєння та запчастин для українських F-16 в рамках ініціативи США "Jumpstart".

Відео дня

Умєров наголосив, що ці ініціативи підвищують рівень обороноздатності України, в тому числі до забезпечення безпечного неба.

Також повідомляється, що міністри обговорили спільні закупівлі та залучення інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс, ситуацію на полі бою та розвиток Коаліції морських спроможностей.

"Віцеадмірал Олексій Неїжпапа надав детальну інформацію щодо безпеки в Чорному та Азовському морях. Завдяки підтримці Норвегії та інших союзників ми поступово позбавляємо ворога можливості вільно діяти на цих акваторіях і цілеспрямовано наближаємось до ліквідації чорноморського флоту РФ", – йдеться у заяві.

За словами Неїжпапи, було обговорено конкретні кроки для підсилення спроможностей Військово-морських сил.

"Серед іншого, акцентували на підготовці українських моряків та наданні катерів... Маємо чітке розуміння, які саме ресурси та технології потрібні нашому флоту зараз і що буде необхідно в довгостроковій перспективі. Крім того, з Головнокомандувачем Збройних Сил Норвегії генералом Ейріком Крістофферсеном розглянули подальші кроки щодо війни на морі", – заявив він.

Допомога від Норвегії

Як повідомляв УНІАН, Норвегія виділяє Україні новий пакет допомоги на 500 мільйонів євро. Про це під час спільної пресконференції учасників четвертого саміту Україна – Північна Європа повідомив норвезький премʼєр-міністр Йонас Гар Стьоре. Він зазначив, що над реалізацією цієї ініціативи Норвегія працюватиме разом з Данією.

Влітку стало відомо, що Норвегія передасть Україні шість винищувачів F-16. Зазначалося, що поставки мають розпочатися в цьому році. За словами міністра оборони країни Бйорна Арільда​​Грама, у міру того, як Україна отримуватиме більше навчених пілотів та допоміжного персоналу, сторони коаліції винищувачів додаватимуть Україні нові літаки.

Вас також можуть зацікавити новини: