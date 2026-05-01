Франція відновлює виробництво аналогів 'Томагавка' та 'Довгого Нептуна'

Франція планує різко збільшити арсенал ракет – майже вдвічі за 10 років.

Франція змушена відновлювати виробництво морської крилатої ракети MdCN – єдиного європейського аналога далекобійних систем рівня американського "Томагавка" та українського "Довгого Нептуна". Як з'ясувалося, випуск цих ракет був фактично зупинений після виконання початкових контрактів, а виробничі лінії заморожені через відсутність нових замовлень, пише французьке видання le Мarin.

MdCN – це ракета морського базування з дальністю близько 1000 км, розроблена MBDA і стоїть на озброєнні тільки Франції. Незважаючи на успішні випробування і початок поставок ще в середині 2010-х, програма так і не отримала стабільної серії закупівель, що і призвело до паузи у виробництві. Тепер Парижу доводиться фактично заново запускати промисловий цикл, зазначає Defense Express.

На тлі зростання інтенсивності сучасних конфліктів Франція планує різко збільшити арсенал: згідно з оновленими планами, кількість крилатих ракет має зрости на 85% до 2030 року і на 170% до 2035-го. Причина – швидка витрата високоточного озброєння в реальних бойових діях, яка виявилася значно вищою за розрахунки мирного часу.

Відео дня

Ситуація показала вразливість Європи: власного масового виробництва далекобійних крилатих ракет фактично немає. Більшість країн НАТО покладаються на американські "Томагавки", а альтернативи в регіоні поодинокі. Український "Довгий Нептун" у перспективі міг би закрити частину ніші, але поки що не є серійним експортним рішенням.

У підсумку Франція намагається не просто відновити випуск окремого типу озброєння, а заповнити стратегічну прогалину всієї європейської оборонної промисловості, яка стала очевидною на тлі сучасних воєн і різкого зростання попиту на далекобійні ракети.

Оборонна ситуація в Європі

Раніше екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що Велика Британія і Франція незабаром очолять "Коаліцію бажаючих", щоб взяти на себе відповідальність за оборону Європи без допомоги США на тлі заяв президента Дональда Трампа про вихід зі складу Північноатлантичного Альянсу.

Також у Франції визначилися з виробництвом балістичної ракети великої дальності, яка буде призначена для доставки термоядерних зарядів. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж, спільно з Берліном і Лондоном, працюватиме над спільною далекобійною балістичною ракетою наземного базування в рамках ініціативи ELSA (European Long-Range Strike Approach).

Вас також можуть зацікавити новини: