Україна створила дешевий аналог ракет Patriot і вже провела випробування ракети FP-7.x, – FT

Розробка Fire Point коштує в 5 разів дешевше за американський аналог, а її виробництво планують запустити на повну потужність уже в серпні.

Україна випробувала нову ракету класу "земля-повітря", розроблену як дешевшу та придатну для масового виробництва альтернативу дефіцитній американській системі Patriot. Київ щосили намагається отримати достатню кількість західних ракет-перехоплювачів, щоб захистити свої міста від постійних російських ракетних ударів і атак безпілотників, таких як масований наліт минулого тижня, в результаті якого по всій Україні загинули щонайменше 22 людини.

Український виробник зброї Fire Point заявив, що минулого тижня провів перше льотне випробування свого протиракетного перехоплювача FP-7.x, яке співзасновник Денис Штільєрман в інтерв’ю FT назвав "досить успішним".

У Fire Point підкреслили, що FP-7.x призначений для протидії російським балістичним ракетам і загрозам з боку безпілотників за невелику частину вартості існуючих західних систем, таких як Patriot від Lockheed Martin і франко-італійська SAMP-T, і з часом може вироблятися в набагато більших кількостях.

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Масове виробництво ракети може розпочатися в серпні, пояснив Штільєрман, в очікуванні поставки інфрачервоної головки самонаведення, яку Fire Point сподівається отримати від німецької компанії Diehl Defence. Готові ракети будуть готові до 2027 року, заявив він.

З ким співпрацює Fire Point

Решта системи протиповітряної оборони – відома під назвою Freyja – включаючи радари, що використовуються для виявлення та наведення на літаки, а також систему командування та управління, надійде від європейських партнерів.

У Fire Point відмовилися підтвердити або спростувати, з ким саме вони працюють, але європейські та українські офіційні особи заявляють, що Fire Point вела переговори з німецькими Hensoldt і Thales щодо радарів, італійською Leonardo щодо радарів стеження та цілевказівки, а також норвезькою Kongsberg щодо технологій командування та управління.

"Завершення цього залежить від швидкості наших західних партнерів і від того, коли вони почнуть рухатися", – підкреслив він.

Проблема системи Patriot

Американський оборонний конгломерат Lockheed Martin виробляє сотні перехоплювачів на рік для системи Patriot, але більша частина продукції пішла на поповнення запасів, витрачених у війні з Іраном.

Українські експерти заявляють, що щонічний гуркіт російських повітряних атак, а також повільна заміна ракет PAC-2 і PAC-3 підірвали довіру до системи Patriot.

"Чи можемо ми розраховувати на Patriot? Я так більше не думаю, – заявив Дмитро Кулеба, колишній міністр закордонних справ України. – Загальний промисловий потенціал Америки, з урахуванням останніх подій в Ірані, демонструє, що Америка залишить найкраще для себе".

Президент України Володимир Зеленський також поскаржився на скорочення поставок Patriot "через війну на Близькому Сході", підкресливши: "Все, що могли, ми замінили власним внутрішнім виробництвом, але ми все ще не можемо замінити PAC-3. Ми вже працюємо з кількома країнами над розвитком європейського протибалістичного потенціалу", – заявив Зеленський, маючи на увазі систему Freyja.

Україна може дозволити собі швидкі темпи виробництва

Штільєрман пояснив, що його перехоплювач коштує 700 000 доларів, порівняно з 3,8 млн доларів за одну ракету для Patriot PAC-3, згідно з оцінками бюджету на 2026 рік, опублікованими Армією США. Fire Point може виробляти по три одиниці на день, починаючи з серпня, і їх можна буде зберігати доти, доки не буде прикріплена головка самонаведення, додав він.

Швидкі темпи виробництва в Україні порівняно із західними країнами значною мірою стали можливими завдяки військовій економіці, яка прискорює військове виробництво.

"Сьогодні у нас, ймовірно, найменш бюрократизований підхід до виробництва чого-небудь в аерокосмічній сфері", – заявив Штільєрман.

Найскладніша частина розробки протибалістичних ракет, за словами оборонного консультанта Марка Ланге, полягає в тому, що їх важко тестувати. "Тільки масове оперативне використання та інженерна робота можуть допомогти зняти це прокляття", – підкреслив він.

З іншого боку, Україна має дар і прокляття у вигляді постійних російських ударів балістичними ракетами, і це один із факторів, який може допомогти скоротити терміни, йдеться в матеріалі.

FP-7.x може здивувати

Компанія Fire Point зіткнулася зі скептицизмом минулого року, коли оголосила, що буде створювати дешеві крилаті ракети. Але нещодавно вона досягла успіху зі своїм безпілотником великої дальності FP-1, який завдав ударів по російських нафтопереробних заводах і військовому кораблю в районі Санкт-Петербурга.

Варіант середньої дальності FP-2 також активно використовується українськими силами для нанесення ударів по російських логістичних маршрутах в утримуваних Москвою українських регіонах.

Експерти заявляють, що ракети, які не відрізняються особливою непомітністю, здатні використовувати перевагу розрідженого радарного покриття в Росії через розміри країни. "У Fire Point вже не раз доводили, що можуть витягнути кролика з капелюха", – підкреслив Ланге.

Штільєрман заявив, що висота польоту FP-7.x становить 25 км, як і у Patriot, і вона, подібно до PAC-3, розроблена достатньо швидкою для перехоплення балістичних ракет.

На відміну від Patriot, який наводиться за допомогою передового наземного радара цілевказівки, FP-7.x керується радаром, але використовує теплову головку самонаведення на "останній милі", за словами представника Fire Point. Наведення за теплом зазвичай вважається менш ефективним, ніж радарне наведення, через наявність помилкових цілей та заходів протидії.

Том Карако, експерт з ракетної оборони з Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, заявив, що FP-7.x може поповнити арсенал протиповітряної оборони України, який включає старі радянські системи, американські ракети Hawk і сучасні німецькі перехоплювачі IRIS-T. Але він додав, що система Freyja навряд чи стане повноцінною заміною більш передових систем, таких як Patriot.

"Коли перед вами весь спектр загроз, вам потрібно багато різних інструментів", – заявив Карако. "Patriot – це дуже вишукана технологія, тому, можливо, "доповнення" буде більш вдалим формулюванням, ніж "заміна"".

Інші новини про розробки України

Раніше УНІАН повідомляв, що дасть Україні власна балістична ракета. Заступник глави Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса заявив, що до кардинальних змін у війні це не призведе. Однак це безумовно посилить можливості України.

Крім того, ми також розповідали, що Україна матиме власні супутники. Компанія Fire Point розпочала запуск. Два перших апарати вже знаходяться на орбіті. А вже у 2027 році розробники планують вивести в космос ще "десятки" супутників, що дозволить Україні менше покладатися на США та приватні західні корпорації.

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