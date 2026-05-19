Паліса розкрив, що дасть Україні власна балістична ракета

Не так багато країн наразі мають власну балістику, зазначив заступник глави Офісу президента.

Поява власної балістичної ракети не призведе до кардинальних змін в російсько-українській війні, однак створить додаткові можливості. Про це розповів заступник глави Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса в інтерв'ю 24 каналу.

"Наявність української балістики дуже швидко і докорінно поміняти ситуацію, картину поля бо., на мою думку, не зможе. Проте це значно посилить спроможності, які в свою чергу будуть сприяти виконанню завдань підрозділами переднього краю. Своя балістика – це дуже вагомий аргумент. Небагато країн у світі можуть похвалитися подібним аргументом", – сказав Паліса.

Він додав, що можливості балістичних ракет, зокрема, були продемонстровані під час конфлікту на Близькому Сході навіть "проти таких суперпотужних держав". Також він зауважив, що робота над українською балістичною ракетою триває.

"Хочу зауважити, що росіяни свій "Іскандер" дуже довгий час робили, тестували. Він, здається, лише у 2005-2006 році став на озброєння. Це потужна зброя. Вона дає суттєвий аргумент, проти неї зараз важко боротися. Тому своя українська балістика – це однозначно додаткові можливості до наявних у Силах оборони, можливість більшого тиску на противника, завдання йому більш чутливих оперативних і стратегічних втрат у ресурсах, економічних втрат і так далі", – пояснив Паліса.

Раніше головний конструктор і співвласник української компанії Fire Point Денис Штілерман повідомляв, що українська балістична ракета з дальністю до 850 км буде готова вже в середині 2026 року. Він зазначав, що Україна може використати їх для ударів по російській столиці, адже їх складно перехоплювати навіть західними комплексами.

Водночас аналітики Defence Express вважають, що Україна вже, ймовірно, має балістичні ракети, здатні долати відстань у 500 кілометрів і розганятися до швидкостей у понад 5 Махів (1700 м/с). Повідомлялося, що наразі йдеться про незначну кількість такого зразку озброєння.

