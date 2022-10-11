У список також увійшли винищувачі F-15 і F-16.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у понеділок направив до Конгресу лист із закликом приділити першочергову увагу постачанню ЗРК "NASAMS", а також далекобійних ракет ATACMS.

Про це пише Foreign Policy.

Це свідчить про зміну пріоритетів у запитах Україною західних видів озброєння для ЗСУ, йдеться в статті.

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У список також увійшли винищувачі F-15 і F-16, а ще ударні безпілотники Grey Eagle для протидії іранським дронам-камікадзе.

Масований удар по Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вчора вранці, 10 жовтня, російські окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних удари по території України. Зокрема, удари були зафіксовані у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській та Київській областях.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, зранку 10 жовтня Росія випустила по Україні 84 ракети, 56 з них було знищено.

Наразі відомо вже про 19 загиблих і 105 поранених.

Пізніше російський диктатор Володимир Путін визнав обстріл українських міст і об'єктів критичної інфраструктури, а також пригрозив Україні новими ударами.

В українській розвідці наголосили, що масований ракетний удар російська влада готувала ще з початку жовтня.

У відповідь на ескалацію конфлікту американський президент Джо Байден наголосив, що ракетний терор Путіна не похитне підтримку США України. У вечірній розмові з Зеленським головною темою була передача сучасних систем ППО.

Крім того, представники Міністерств оборони з усього світу зберуться в Брюсселі на термінову зустріч в рамках формату "Рамштайн". Також журналісти повідомляли про майбутню зустріч міністрів оборони країн НАТО.

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