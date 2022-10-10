Контактну групу з оборони України очолить представник США.

Представники міністерств оборони з усього світу зберуться в Брюсселі на термінову зустріч в рамках формату "Рамштайн" на тлі низки ракетних ударів по Україні.

Про це пише The Washington Post.

WP зазначає, що зустріч відбудеться на цьому тижні, проте точний день невідомий.

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Контактну групу з оборони України очолить представник США.

Крім цього, журналісти повідомляють про майбутню зустріч міністрів оборони країн НАТО.

Видання зазначає, що українські офіційні особи вже закликали Захід прискорити передачу Україні протиповітряних систем оборони у зв'язку із загрозою нових масованих атак Росії.

Масований удар по Україні - що відомо

Сьогодні зранку, 10 жовтня, Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи було чутно у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані влучання по об'єктах критичної інфраструктури.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, зранку 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них було знищено.

Загинуло щонайменше 10 громадян, ще близько 60 отримали поранення, відзвітували у Нацполіції.

Російський президент Володимир Путін підтвердив, що ударів завдали у відповідь на нібито "теракт" на Кримському мосту: "У разі продовження спроб на нашій території терактів відповіді з боку Росії будуть жорсткими і за своїми масштабами будуть відповідати рівню загроз, створюваних Російській Федерації. Ні в кого не повинно бути в цьому ніяких сумнівів".

Водночас в українській розвідці наголосили, що масований ракетний удар російська влада готувала ще з початку жовтня.

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