Цей ПТРК призначений для пішої піхоти і працює за принципом "вистрілив та забув".

Франція передала Україні протитанкові ракетні комплекси 5-го покоління Akeron, які вважаються аналогом Javelin.

Про це заявив віце-президент Комісії з національної оборони та Збройних сил Франції Жан-Луї Тьєріо, якого цитує Opexnews. Наразі невідомо, скільки ПТРК та ракет до них передає Париж.

"Сьогодні ясно, що озброєння, яке ми надсилаємо, хороше та працює. САУ Caesar, ЗРК Mistral та надіслані Akeron добре виконують свої завдання", - йдеться у твіті.

Akeron MP - що відомо

Akeron MP, був розроблений MBDA France і надійшов на озброєння Франції у 2017 році. Він призначений для заміни MILAN і FGM-148 Javelin американського виробництва.

Цей ПТРК призначений для пішої піхоти, але також може бути встановлений на бойові машини. Дальність цього комплексу - до 5 км.

Працює він за принципом "вистрілив та забув" - тобто військовому достатньо навести на ціль та вистрілити. Одна ракета важить 15 кг.

Дещо раніше стало відомо, що Франція також відправляє в Україну 14 легких танків AMX-10RC. Це перша партія бронетехніки від Парижа.

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