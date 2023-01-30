Глава Міноборони Австралії назвав цю угоду "багатомільйонним проєктом", а французький міністр оборони натякнув на кількість боєприпасів.

Франція та Австралія домовилися про спільну співпрацю у виробництві та постачанні 155-мм снарядів для України в рамках підтримки партнерів у протидії російській агресії.

По це у понеділок, 30 січня, заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню, повідомляє місцеве видання 20 minutes. Він відзначив, що йдеться про виробництво "декількох тисяч" снарядів.

"Кілька тисяч 155-мм снарядів буде вироблено спільно", - заявив він.

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Також глава Міноборони Австралії Річард Марлес назвав цю угоду "багатомільйонним проектом" між австралійською та французькою оборонною промисловістю.

Постачання боєприпасів з боку партнерів України

24 січня Німеччина погодилася передати Україні 14 танків Leopard 2.

Однак за даними ЗМІ, партнери України можуть мати логістичні труднощі у питанні постачання танків Україні через різну матеріально-технічну базу Challenger 2 та європейських танків німецького виробництва Leopard 2.

Наразі між союзниками України є певні дискусії щодо забезпечення боєприпасів для України. Декілька днів тому президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва відхилив прохання Німеччини продати боєприпаси для танків Leopard.

Тим часом Естонія вирішила передати Україні касетні боєприпаси для 155-мм гаубиць, які раніше Таллін анонсував для Києва.

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