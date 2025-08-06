США схвалили продаж Україні обладнання для гаубиць M777

Напередодні уряд України звернувся із запитом на придбання обладнання, ремонтних послуг та довгострокової підтримки цих гаубиць.

Держдеп США схвалив потенційний продаж Україні військового обладнання, послуг з ремонту та технічної підтримки гаубиць M777 і супутнього обладнання, а також послуг з транспортування та консолідації вантажів.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Агентства з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки (DSCA) США, яке надало необхідні сертифікати, повідомивши про це Конгрес.

Зазначається, що контракт ініційовано урядом України, який надіслав запит про придбання обладнання, ремонтних послуг та довгострокової підтримки гаубиць M777.

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Перший контракт включатиме технічну допомогу, навчання, інструкції та інші супутні елементи матеріально-технічного забезпечення та підтримки програми. Орієнтовна вартість - 104 млн доларів. Підрядник - BAE Systems.

Другий контракт передбачає транспортні та логістичні послуги. Варість - 99,5 млн доларів. Підрядника ще не визначено.

Гаубиці M777 на фронті

Нагадаємо, що M777 - це гаубиця, що буксирується, калібром 155-мм. Використовується сухопутними військами США, Австралії, Канади, Індії, Саудівської Аравії та України. Перше бойове застосування відбулося у війні в Афганістані.

За даними українських ЗМІ, Україна отримала від Заходу гаубиці M777 без системи GPS. GPS були зняті через застереження урядів та виробників щодо зберігання технологій, оскільки є розуміння, що під час війни певні види озброєння можуть бути захоплені Росією.

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