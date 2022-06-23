Українські військові "з легкістю за один тиждень опанували М109А3".

Україна отримала від Заходу гаубиці M777 без системи GPS.

Про це пише LIGA.net з посиланням на джерело в Міноборони.

GPS були зняті через застереження урядів та виробників щодо зберігання технологій, оскільки є розуміння, що під час війни певні види озброєння можуть бути захоплені Росією.

Ця система дозволяє об’єднувати гаубиці в один розвідувально-ударний комплекс за допомогою безпілотника і радіолокаційних станцій контрбатарейної боротьби, пояснює видання.

"Якщо люди не хочуть втрачати свої технології, то ти їх не примусиш (постачати озброєння з усіма технологіями)", – констатує співрозмовник видання у Міноборони.

За його словами, зараз потужно розвивається лобізм компаній-виробників озброєння, які зацікавлені в постачанні: "Виробники розуміють, що Україна з невеликими фінансовими можливостями, але $23,7 млрд від США – доволі привабливий шматок, який усі хочуть скуштувати".

Гаубиці М777

M777 - гаубиця, що буксирується, калібром 155-мм. Використовується сухопутними військами США, Австралії, Канади, Індії, Саудівської Аравії та України. Перше бойове застосування відбулося у війні в Афганістані.

Далекобійність: максимальна звичайними снарядами - 24,7 км, максимальна спеціальними снарядами - 40 км. Швидкострільність: інтенсивна - 5 пострілів за хвилину терміном до 2-х хвилин, стандартна - 2 постріли за хвилину. Розгортання: <3 хвилини, згортання: <2 хвилини. Буксирування: максимальна швидкість - 88 км/год; швидкість по пересіченій місцевості - 24 км/год.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив, що самохідні гаубиці М109А3, надані Україні у рамках міжнародної технічної допомоги Норвегією, вже використовуються на передовій. Залужний повідомив, що українські військові "з легкістю за один тиждень опанували М109А3". Пославшись на слова артилеристів, головнокомандувач ЗСУ назвав ключовою відмінністю цих гармат від радянських зразків "те, що вони зроблені для людей".

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