Німеччина звернулася до Швеції з проханням надати пускові установки для протиракетної системи, сумісної з IRIS-T.

Німеччина і Швеція ведуть переговори про новий пакет озброєнь для України, згідно з яким Стокгольм поставить ракети ППО і пускові установки для німецьких систем IRIS-T.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням. Німеччина звернулася до Швеції з проханням надати пускові установки для протиракетної системи, сумісної з IRIS-T.

За даними джерел, обговорення також дозволять отримати більше боєприпасів, які можуть бути використані для німецьких систем IRIS-T, відправлених до Києва.

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Зазначається, що Німеччина має намір відправити ще три системи IRIS-T цього року після того, як перша прибула в Україну в жовтні 2022 року.

Як пише Bloomberg, збройні сили Швеції використовують ракети IRIS-T у своїй Robotsystem 98, що запускається з броньованих гусеничних машин шведського виробництва. У листопаді уряд скандинавської країни оголосив, що поставить Україні систему ППО, не уточнивши її тип.

Своэю чергою, німецькій видання Spiegel пише, що поки Стокгольм не хоче передавати пускові установки, передає "Європейська правда". Віце-канцлер Роберт Габек під час візиту до Стокгольма пропонував надати мобільну "пускову установку" шведського виробництва для IRIS-T-SLM. Однак успіху це поки не мало.

Spiegel зазначає, що пускова установка шведського виробництва здатна розширити радіус дії системи, яка вже є на озброєнні України, і дозволила б захищати більші території від російських обстрілів.

Швеція отримала п'ять систем IRIS-T-SLS у 2019 році. Друга "S" у " SLS " означає менший діапазон.

У Міністерстві оборони Швеції повідомили, що країна ще не є членом НАТО, проте розташування по сусідству з Росією завжди потрібно враховувати, коли мова йде про постачання зброї в Україну. У відомстві відмовилися коментувати питання поставок систем IRIS-T.

Зброя для України - системи ППО IRIS-T

IRIS-T - зенітний ракетний комплекс середнього радіусу дії. Він був розроблений німецькою компанією Diehl Defence у 2014 році та призначений для знищення крилатих і балістичних ракет, а також літаків, вертольотів і дронів.

У жовтні в Україну прибули перша німецька система протиповітряної оборони IRIS-T SLM. Ще три системи очікуються в цьому році.

Наприкінці січня стало відомо, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли ракети для системи ППО IRIS-T, вантажівки і пікапи. У грудні минулого року Німеччина також передала Україні ракети для системи протиповітряної оборони IRIS-T.

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