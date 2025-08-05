У 'Шахедах' знайшли індійські компоненти, але в Нью-Делі відкидають звинувачення, - ЗМІ

В Офісі президента України наголошують на необхідності позбавити росіян можливостей отримувати компоненти з інших країн.

В російських ударних дронах продовжують виявляти індійські компоненти, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"На жаль, в російських ударних дронах виявляємо індійські компоненти. Це дрони, які використовуються на фронті та проти цивільних, зокрема - шахед/герань. Необхідно позбавити росіян можливостей отримувати компоненти з інших країн і зупинити вбивства українців", - зазначив Єрмак у Telegram. Він додав, що й купівля російських енергоресурсів – це фінансування війни, яке не сприяє миру.

У матеріалі Hindustan Times, на яке керівник ОП залишив посилання, йдеться про те, що електронні компоненти виробництва Vishay Intertechnology і Aura Semiconductor — або зібрані, або виготовлені в Індії — використовувалися Росією при виробництві ударних безпілотників Shahed 136.

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Зокрема, випрямний міст E300359 від Vishay Intertechnology, зібраний в Індії, використовувався в блоці стабілізації напруги Shahed. А мікросхема генератора сигналу AU5426A, заснована на технології PLL і вироблена Aura Semiconductor, застосовувалася в антені системи супутникової навігації безпілотника, стійкої до радіоперешкод, згідно з цими документами.

Хоча, як пише ЗМІ, з технічної точки зору, зазначені компанії не порушили індійські закони. "Експорт товарів подвійного призначення з Індії відповідає її міжнародним зобов'язанням щодо нерозповсюдження і здійснюється на основі міцної національної законодавчої та регуляторної бази", - пояснив представник міністерства закордонних справ Індії Рандхір Джайсвал.

Індійські компоненти у російській зброї - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у квітні в ГУР Міноборони України заявили, що уперше в російській зброї виявили компонент індійського виробництва. Зазначалось, що окупанти вже майже не використовують американські чипи у своїх безпілотниках,

У відомстві оприлюднили дані про майже 200 нових деталей і компонентів, які застосовуються в шести типах зброї РФ, включно з CRP-антеною російських БПЛА типу "Шахед", північнокорейськими балістичними ракетами KN-24, комп'ютером із ракети Х-47 "Кинджал", дронамі Supercam S350, "Герберами" і Zala. Зокрема, у CRP-антенах для безпілотників "Герань-2" виявили лише два американські чіпи.

Як пояснювали в ГУР, це свідчить про намагання РФ зменшити залежність від компонентів країн, які запровадили санкції проти неї.

Днями радник президента Сполучених Штатів Америки Стівен Міллер звинуватив Індію у фінансуванні російської війни проти України шляхом закупівлі нафти у Москви. Він повідомив, що Трамп має чудові відносини з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді і "дуже чітко сказав, що для Індії неприйнятно продовжувати фінансувати цю війну шляхом закупівлі нафти у Росії".

В Індії на погрози Вашинтона сказали, що влада країни продовжить купувати нафту у Російської Федерації.

Перед цим набув чинності 25% митний тариф на товари з Індії, запроваджений через її закупівлі військової техніки та енергоносіїв у Росії.

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