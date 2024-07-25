Така техніка значно покращить можливості ЗСУ на полі бою.

14 танків Leopard 2A4, які придбали Нідерланди та Данія для України, буде відправлено вже цього літа. Техніка перебувала на ремонті та випробуванні останніми місяцями. Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, передає пресслужба Міністерства оборони Нідерландів.

Зазначається, що ці танки відремонтувала німецька оборонна компанія Rheinmetall. Тепер ЗСУ можуть використовувати їх для боротьби з окупантами. Наразі 2 танки проходять ще деякі перевірки, а інші 12 вже є готовими до відправки.

"Україна терміново потребує додаткової військової підтримки через важкі бої. Ці танки можуть зіграти важливу роль у захисті української армії від російських військ", - вважає Брекельманс. Відео дня

За його словами, Нідерланди продовжать надавати допомогу Україні разом із союзниками стільки, скільки знадобиться.

У пресслужбі Міноборони Нідерландів додали, що Leopard 2A4 можуть допомогти Україні здобути перевагу на фронті, адже мають велику вогневу міць, добре захищають екіпаж та є швидкими.

Танки для України - останні новини

Як писав УНІАН, Німеччина передала Україні таємний пакет військової допомоги, а саме десять основних бойових танків Leopard 1A5 і ще двадцять БМП Marder.

Також Україна отримала два додаткових мостоукладальних танка Biber, два додаткових інженерних танка Dachs, два евакуаційні танки і чотири додаткові танки для розмінування Wisent 1.

Своєю чергою видання Le Monde зазначало, що конкуренція між світовими виробниками танків набирає обертів, адже триває війна в Україні. Також журналісти зазначили, що російська промисловість стає потужнішою.

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