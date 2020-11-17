Під час випробувань до нього наближався важкий винищувач J-20.

Китайські розробники приступили до льотних випробувань літака-заправника, створеного на базі важкого транспортного літака Y-20.

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Літак помітили в польоті з випущеною з кормової частини заправною системою «шланг-конус».

Під час випробувань до літаючого танкера наближався важкий винищувач J-20. Передбачається, що мова йде про випробування з імітацією дозаправлення в повітрі.

Відзначається, що розробка транспортника Y-20 почалася у 2007 році. Він створений за схемою чотиримоторного високоплана та оснащений багатостоечним шасі, що прибирається, а також вантажною апареллю у хвостовій частині.

Його довжина становить близько 47 метрів, висота — 15 метрів, а розмах крила — 45 метрів при максимальній злітній масі 220 тонн.

У лютому 2020 року китайська авіабудівна компанія Xian завершила розробку літака-заправника на базі Y-20. Літаючий танкер здатний перевозити до 90 тонн палива.

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Автор: УНІАН