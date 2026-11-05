В Україні створили прилад для керування БПЛА без Starlink: що відомо про LTE-модем 'Грім'

Модем підтримує дві SIM-картки та автоматичне перемикання між базовими станціями.

Українська компанія Militech Group розробила LTE-модем "Грім", призначений для забезпечення зв’язку з безпілотними системами у випадку обмеження роботи системи Starlink. Про це у компанії повідомили виданню "Мілітарний".

Зазначається, що модем здатний підсилювати LTE-сигнал до 1,5 Вт. Тобто - у шість разів більше, ніж звичайний LTE-модем. Таким чином він здатний забезпечити стабільний зв’язок у випадку слабкого сигналу мобільної мережі.

Розробка стала відповіддю на проблеми зі зв’язком, які виникли восени 2026 року на тлі обмежень і затримок у роботі Starlink.

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"З огляду на обмеження оптоволоконних котушок за дальністю та вартістю, а також нестабільність зовнішніх партнерів у забезпеченні доступу до Starlink, сьогодні саме LTE виглядає чи не єдиним надійним рішенням для військових коптерів і наземних роботизованих комплексів", – заявив Василь Поліщук, CCO Militech Group.

За інформацією компанії, технологію підсилення LTE-сигналу почали розробляти ще у 2024 році. Пристрій створений на базі стандартного модема MikroTik із додатковим підсилювачем.

"Ще у 2024 році наша R&D-команда, передбачаючи ці виклики, розробила технологію підсилення LTE-сигналу до 1,5 Вт. Вона забезпечує безшовне перемикання між базовими станціями та робочий радіус до 45 км", – додав Поліщук.

Модем підтримує дві SIM-картки. Антени до стандартної комплектації не входять - їх підбирають окремо залежно від призначення пристрою.

У Militech Group повідомляють, що "Грім" уже пройшов випробування та представлений на платформі Brave1.

Протягом 2026 року компанія планує сформувати партії щонайменше по 500 пристроїв для українських виробників безпілотних систем. Доступ для іноземних замовників очікується із січня 2027 року.

Росіяни використовують РЕБ, щоб заважати роботі зі Starlink

Як повідомляв УНІАН, на окупованих територіях росіяни збільшують кількість супутникових засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), здатних зважати роботі супутникового зв’язку через термінали Starlink.

Система працює за принципом об’єктного прикриття приблизно на площі 25 кв. кілометрів.

Ворог закрив цим типом РЕБ майже всі важливі об’єкти Криму і дедалі частіше застосовують систему вздовж лінії фронту.

Основу комплексу становлять супутникові прямофокусні антени діаметром близько метра. При будь-якому маскуванні вони повинні мати відкриту видимість (без перешкод) у зеніті, тому маскування має обмеження.

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