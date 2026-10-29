Пентагон відмовився розслідувати обмеження роботи Starlink в Україні

Запит на розслідування направила до Пентагону група сенаторів. Але у відомстві переклали відповідальність на інших.

Генеральний інспектор Пентагону відмовився розслідувати обмеження в роботі супутникових систем Starlink і Starshield в Україні, незважаючи на запит обох партій Сенату.

Як пише The Washington Post, 9 сенаторів – чотири республіканці та п’ять демократів – звернулися до генерального інспектора Пентагону з проханням з’ясувати, за чиєю вказівкою було обмежено роботу Starlink і Starshield для українських військових.

У зверненні законодавці також попросили з’ясувати, чи вплинуло це обмеження на обмін розвідувальною інформацією та попередження про повітряні загрози для українців.

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Однак у відповіді Пентагону від 27 жовтня генеральний інспектор повідомив, що порушені питання належать до компетенції Військово-повітряних сил США.

Після цього сенаторка-демократка Джин Шахін розкритикувала відмову від незалежного розслідування:

"Викликає занепокоєння те, що генеральний інспектор вирішив не розслідувати перебої в роботі супутникового зв’язку, на який Україна покладається для захисту мирного населення".

За словами Шахін, адміністрація президента США Дональда Трампа та SpaceX надавали суперечливі пояснення щодо того, що сталося. Тому, на думку сенаторки, потрібна незалежна перевірка, яка дозволить встановити відповідальність та запобігти повторенню подібних ситуацій.

Проблеми з роботою Старлінк в Україні

У середині жовтня в Україні виникли проблеми із роботою супутникового зв'язку Starlink та військової системи Starshield. За повідомленнями українських представників, 14 жовтня SpaceX обмежила швидкість роботи терміналів під час руху, що вплинуло на зв'язок та виконання окремих завдань.

Президент Володимир Зеленський заявив, що обмеження поступово знімаються.

24 жовтня Міноборони України повідомило про відновлення швидкості роботи Starlink та Starshield, у тому числі на швидкостях понад 400 км/год.

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