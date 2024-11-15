Ця зброя використовує унікальний калібр снаряда, і виробляє його лише Північна Корея.

У Росії помітили одні з найбільших далекобійних САУ Північної Кореї. Це може свідчити про те, що КНДР тепер постачає Москві не лише боєприпаси та живу силу, а й артилерію.

Так, у четвер, 14 листопада, в мережі зʼявилися фото з двома 170-міліметрові самохідним гаубицям M1989 Koksan північнокорейського виробництва. Вони перебували на залізничній платформі, що їде через Красноярськ. Є два можливих пояснення цій ситуації, пише Forbes.

"По-перше, північнокорейський артилерійський підрозділ розгортається на лінії фронту на заході Росії або в Україні; по-друге, російський підрозділ експлуатуватиме гусеничні гаубиці, які обслуговуються чотирма людьми і можуть випускати снаряди вагою 100 фунтів і більше на відстань не менше 25 миль (40 км). Останнє має більше сенсу", – йдеться у матеріалі.

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Зараз Кремль розподіляє військових з КНДР у вже існуючі підрозділи ЗС РФ. Солдати з Північної Кореї вже присутні в Курській області РФ. Та щоб продовжувати воєнні дії в Україні, Росії потрібні не лише іноземні війська, а й іноземна техніка.

Запаси артилерії в армії РФ зменшуються щонайменше так само швидко, як запаси танків і бойових машин. На початку цього року під час дослідження російських складів там нарахували 3 000 самохідних гаубиць тоді як у 2021 році їх було 4 500. І велика частина з цього залишку в 3000 гармат, ймовірно, занадто пошкоджені корозією, щоб бути корисними.

"Російські артилеристи, безсумнівно, вітали б кілька партій північнокорейських M1989. Вони приблизно аналогічні найбільшій гусеничній гаубиці Росії – 2С7. Станом на 2022 рік росіяни мали близько 300 2С7 на озброєнні або на зберіганні; десята частина з них була виведена з ладу або захоплена в бою, а багато з тих, що зберігаються, не підлягають ремонту після десятиліть перебування на відкритому повітрі. Проблема, з точки зору росіян, полягає в боєприпасах", – акцентує автор.

Зазначається, що M1989 – це єдина широко використовувана 170-міліметрова гаубиця. Боєприпаси до неї виробляє лише промисловість КНДР. У Росії налагоджене внутрішнє виробництво боєприпасів для більшості калібрів, але у випадку з М1989 це неможливо. Тож чи будуть вони використовуватися, напряму залежить від Пхеньяна.

"Логістика завжди була слабкою в російській армії, і поставлені гаубиці можуть зіткнутися з нестачею снарядів на певному етапі", – каже естонський солдат і аналітик Артур Рехі.

Такі поставки – це ще один доказ того, що Росія все більше і більше залежить від своїх союзників у повномасштабній війні проти України.

M1989 Koksan – характеристики

M1989 Koksan – це північнокорейська самохідна артилерійська установка (САУ) з калібром 170 мм. За даними з відкритих джерел, дальність стрільби залежить від типу снарядів. Так, зі звичайними снарядами вона становить близько 40 км, а з реактивними – до 60 км.

На відміну від багатьох сучасних САУ, M1989 Koksan не має поворотної башти. Гармата фіксована і забезпечує лише невеликі кути наведення, тож для наведення установки на ціль потрібне маневрування всім шасі.

Уперше САУ M1989 Koksan помітили наприкінці 1980-х років. Її застосовували в конфліктах на Близькому Сході, зокрема під час ірано-іракської війни.

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