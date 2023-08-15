Уперше інформація про її застосування на фронтах російсько-української війни зʼявилася у травні 2022 року.

Lightweight Towed Howitzer M777 - 155 міліметрова легка буксирувана гаубиця британсько-американської розробки. За три сімки у назві українські військові називають її "три сокири" і вона ефективно нищить окупантів.

М777 здатна "рубати" від 5 до 2 пострілів на хвилину в залежності від інтенсивності бойових дій. Так само на 40 кілометрів, точно і швидко мало яка рашистська гармата може добити, написала заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"Артилеристи кажуть, що М777 в роботі майже вдвічі легша за "Гіацинт-Б", тут все легше виставляється, краще продумано. М777 є простою, але напрочуд ефективною в роботі. Розрахунку нею простіше оперувати, змінювати напрямки, є можливість швидше працювати по різних цілях, влучніше вести вогон", - повідомила вона.

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Уперше інформація про її застосування на фронтах російсько-української війни зʼявилася у травні 2022 року.

"В бою М777 дала "прикурити" радянським системам. Вона випереджає їх по всім параметрам: точність і дальність пострілу вища, мобільність та ергономіка краща. А б'ють "три сокири" в два рази болючіше завдяки майже 11 кг вибухової речовини проти 6 кг у 152-мм радянських снарядах. Тобто розлітаються орки ще далі та ще вище. Серед перших відомих випадків застосування - знищення російських загарбників поблизу Білогорівки в Луганській області: 5 прямих влучань = 40 одиниць спаленої техніки. Також вогнем М777 було знищено близько 400 окупантів та 100 одиниць техніки при форсуванні росіянами Сіверського Донця", - сказано у повідомленні.

Зараз гаубиця повністю "влилася" в українську артилерійську родину. Для артилеристів ЗСУ вона вже "своя". Удень підрозділ з М777 частіше працює з "пташкою" БПЛА і корегуванням. Уночі відпрацьовує планові цілі.

"Наші артилеристи вже давно навчилися обслуговувати М777 та лагодити невеличкі несправності на місці. Знають повністю усі нюанси та "характер" своєї гармати, тому проблем з мінусування рашистів нема. Останнім часом для Перемоги працюють ще більш активно, снарядів М777 не шкодує. А коригувальники одразу доповідають - постріл влучний: розташування особового складу загарбників більше немає", - додала Маляр.

Втрати РФ в Україні - деталі

Протягом минулої доби українські захисники ліквідували близько 540 російських загарбників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення знищено вже 254 920 російських вояк, повідомляє Генштаб ЗСУ. Крім того, вчора українські захисники знищили чимало російської техніки.

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