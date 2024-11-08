Україна на початку 2025 року може отримати перші винищувачі Mirage, які мають те, що і необхідно ЗСУ.

Нові винищувачі Mirage, обіцяні Францією Україні, будуть ще однією бойовою платформою, здатною запускати західні ракети Storm Shadow, за допомогою яких уже знищують цілу низку цілей, включно з російськими заводами, паливними складами і складами боєприпасів, пише Business Insider.

Повідомляється, що американські винищувачі F-16, які були передані Україні, не пристосовані до ракет Storm Shadow, тому для їхнього запуску використовуються літаки радянської розробки Су-24. Поставка французьких Mirage 2000 дасть Україні ще один літак, здатний запускати їх. ЗМІ, з посиланням на міністра збройних сил Франції Себастьєна Лекорнюхаса, заявляє, що Україна може отримати французькі винищувачі Mirage 2000 вже в першій половині 2025 року. Однак кількість невідома, хоча деякі видання заявляють, що спочатку буде передано три борти.

Фахівець із військової авіації з Королівського аеронавтичного товариства Великої Британії Тім Робінсон розповів виданню, що Україні вигідно отримати більше літаків, здатних запускати ці ракети.

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Ракети Storm Shadow - подробиці

Ці крилаті ракети повітряного базування були розроблені спільно Великою Британією та Францією і вироблені багатонаціональною європейською оборонною компанією MBDA. Їхня дальність становить близько 250 кілометрів, а вартість однієї одиниці - близько 1 мільйона доларів, йдеться в матеріалі.

Інші новини про постачання Україні озброєння

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна протестує естонські ракети для збивання безпілотників. "Наша мета - допомогти Україні виграти цю війну. Для цього пропонуємо зразок нової недорогої ракети для збивання повітряних цілей, насамперед БПЛА", - сказав виконавчий директор Frankenburg Technology Кусті Салм.

Крім того, Франція почала постачання Україні 100 дронів-камікадзе власного виробництва. Ці БПЛА можуть літати близько 45 хвилин у пошуках нерухомих цілей.

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