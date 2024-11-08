Україні дуже важливі французькі винищувачі Mirage / колаж УНІАН, фото Wikipedia, armyinform.com.ua

Нові винищувачі Mirage, обіцяні Францією Україні, будуть ще однією бойовою платформою, здатною запускати західні ракети Storm Shadow, за допомогою яких уже знищують цілу низку цілей, включно з російськими заводами, паливними складами і складами боєприпасів, пише Business Insider.

Повідомляється, що американські винищувачі F-16, які були передані Україні, не пристосовані до ракет Storm Shadow, тому для їхнього запуску використовуються літаки радянської розробки Су-24. Поставка французьких Mirage 2000 дасть Україні ще один літак, здатний запускати їх. ЗМІ, з посиланням на міністра збройних сил Франції Себастьєна Лекорнюхаса, заявляє, що Україна може отримати французькі винищувачі Mirage 2000 вже в першій половині 2025 року. Однак кількість невідома, хоча деякі видання заявляють, що спочатку буде передано три борти.

Фахівець із військової авіації з Королівського аеронавтичного товариства Великої Британії Тім Робінсон розповів виданню, що Україні вигідно отримати більше літаків, здатних запускати ці ракети.

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Ракети Storm Shadow - подробиці

Ці крилаті ракети повітряного базування були розроблені спільно Великою Британією та Францією і вироблені багатонаціональною європейською оборонною компанією MBDA. Їхня дальність становить близько 250 кілометрів, а вартість однієї одиниці - близько 1 мільйона доларів, йдеться в матеріалі.

Інші новини про постачання Україні озброєння

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна протестує естонські ракети для збивання безпілотників. "Наша мета - допомогти Україні виграти цю війну. Для цього пропонуємо зразок нової недорогої ракети для збивання повітряних цілей, насамперед БПЛА", - сказав виконавчий директор Frankenburg Technology Кусті Салм.

Крім того, Франція почала постачання Україні 100 дронів-камікадзе власного виробництва. Ці БПЛА можуть літати близько 45 хвилин у пошуках нерухомих цілей.

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