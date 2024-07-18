У Чорному морі не залишається безпечних місць для російського флоту.

Українські спецслужби розповіли, що удосконалені дрони SeaBaby відтепер можуть нести понад 1 тис. кг вибухівки та долати відстань на понад 1 тис. кілометрів.

Речник Військово-Морських сил Дмитро Плетенчук каже, що тепер вони можуть вражати цілі у будь-якій точці Чорного моря. "Це означає, що притулок для російських кораблів в Новоросійську стає доволі умовним. Означає, що виходити з цього притулку доволі небезпечно, тому що на такій дистанції їх можуть вже дістати. Означає, що тактика має зводитися фактично до переховування в цьому пункті базування, в очікуванні, коли туди почнуть діставати не тільки дрони", - сказав він в ефірі телемарафону.

Загалом це означає, що в Чорному морі не залишається безпечних місць для російського флоту, однак противник все це враховує. Як підкреслив речник, не слід думати, що росіяни зовсім безпечно ставляться до цієї небезпеки. Наприклад, у море вони останнім часом виводять, зазвичай, тільки підводні човни.

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Якщо в акваторію виходить надводний ракетоносій - для пуску крилатих ракет або міжбазового переходу, то все робиться неймовірно швидко. Приклад цього - обстріл з борту корабля "Адмірал Макаров", який минулого разу вийшов з бази всього на годину, щоб відстрілятися, та одразу повернувся у Новоросійськ. "Тому, що там є бонові загородження, спостережні пости, можливість хоча б якось сховатися", - сказав Плетенчук.

Він уточнив, що свої бази, в тому числі у Новоросійську, росіяни захищають за допомогою авіаційного патрулювання. "Авіаційна складова поширена дуже серйозно. Її основне завдання - це пошук та знищення дронів. Цілодобово щось висить у повітрі в певній кількості", - розповів речник.

Він також визнав, що у росіян теж є дрони. Вони вже їх застосовували, але досить давно. Ба більш, противник з цього не робить таємниці, навіть торік демонстрував у публічному просторі. За словами Плетенчука, один з них - "Одуванчик", який виглядає, як перероблений гідроцикл.

Військовий також не виключає, що окупанти намагатимуться копіювати українські дрони, в тому числі - Sea Baby. "Ворог постійно вчиться. Намагається копіювати кращий досвід, кращі практики, які він відчув на собі. Тому слід очікувати, що рано чи пізно вони обов’язково скопіюють. Цю ідею, технології. Та будуть намагатися її застосувати. Тому до цього треба ставитися серйозно", - наголосив Плетенчук.

Морські дрони

Раніше ЗМІ повідомили, що українські морські дрони вже вміють мінувати морські шляхи кораблів РФ. Це допомогло потопити чотири російських судна.

Так, українські спецслужби протягом тривалого часу відстежувала маршрути морських кораблів і цивільного транспорту, а потім відправили SeaBaby для встановлення двох мін.

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