Силам оборони передадуть на фронт дві тисячі одиниць радіоелектронної боротьби ближньої дії, створених українськими розробниками.
Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров y Telegram.
"Передаємо на фронт дві тисячі одиниць РЕБу ближньої дії, створеного українськими розробниками - учасниками кластера Brave1", - заявив він.
За словами Федорова, РЕБ ближньої дії, зокрема "окопний", точково захищає військових та їхні позиції, бронетехніку, автомобілі для евакуації. Він глушить російські FPV-дрони, дрони-скидачі й дрони-розвідники. Це десятки тисяч збережених життів та одиниць техніки.
Він також зазначив, що до повномасштабної війни в Україні не було жодної розробки РЕБу ближньої дії. Завдяки системній роботі Brave1 ця сфера почала розвиватися, і вже сьогодні є десятки технологічних рішень, які держава може купувати для фронту.
"Більшу частину закупленого РЕБу Генштаб уже розподілив та передав військовим на найгарячіші ділянки фронту. Далі контрактуватимемо нові партії. Наше стратегічне завдання - щоб кожен підрозділ та кожна одиниця техніки, яка потребує захисту РЕБ, його отримала. А ціллю Brave1 залишається пошук і підтримка розробників, щоб технологічно посилити військових", - додав він.
Українська зброя - як розвивається ВПК
Як повідомляв УНІАН, нещодавно Міністерство оборони України представило вітчизняний реактивний ударний безпілотник "Кажан" Е620 – реактивний ударний безпілотник класу "бомбер" українського виробництва. Гексакоптер (безпілотник на шістьох гвинтах) може багато разів скидати боєприпаси чи міни на цілі.
Також в Міноборони поінформували, що цей БпЛА здатен нести різні боєприпаси на висоті до 1000 метрів зі швидкістю до 72 кілометри на годину і на відстань до 12 кілометрів.
Також раніше президент Володимир Зеленський провів нараду щодо нашої ракетної програми. "Деталі не публічні, але в нашої "оборонки" є потрібні результати. І головне, щоб тепер армія реалізувала ці результати", - заявив Зеленський.