Більшу частину закупленого РЕБу Генштаб уже розподілив та передав військовим на найгарячіші ділянки фронту.

Силам оборони передадуть на фронт дві тисячі одиниць радіоелектронної боротьби ближньої дії, створених українськими розробниками.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров y Telegram.

"Передаємо на фронт дві тисячі одиниць РЕБу ближньої дії, створеного українськими розробниками - учасниками кластера Brave1", - заявив він.

За словами Федорова, РЕБ ближньої дії, зокрема "окопний", точково захищає військових та їхні позиції, бронетехніку, автомобілі для евакуації. Він глушить російські FPV-дрони, дрони-скидачі й дрони-розвідники. Це десятки тисяч збережених життів та одиниць техніки.

Він також зазначив, що до повномасштабної війни в Україні не було жодної розробки РЕБу ближньої дії. Завдяки системній роботі Brave1 ця сфера почала розвиватися, і вже сьогодні є десятки технологічних рішень, які держава може купувати для фронту.

"Більшу частину закупленого РЕБу Генштаб уже розподілив та передав військовим на найгарячіші ділянки фронту. Далі контрактуватимемо нові партії. Наше стратегічне завдання - щоб кожен підрозділ та кожна одиниця техніки, яка потребує захисту РЕБ, його отримала. А ціллю Brave1 залишається пошук і підтримка розробників, щоб технологічно посилити військових", - додав він.

Українська зброя - як розвивається ВПК

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Міністерство оборони України представило вітчизняний реактивний ударний безпілотник "Кажан" Е620 – реактивний ударний безпілотник класу "бомбер" українського виробництва. Гексакоптер (безпілотник на шістьох гвинтах) може багато разів скидати боєприпаси чи міни на цілі.

Також в Міноборони поінформували, що цей БпЛА здатен нести різні боєприпаси на висоті до 1000 метрів зі швидкістю до 72 кілометри на годину і на відстань до 12 кілометрів.

Також раніше президент Володимир Зеленський провів нараду щодо нашої ракетної програми. "Деталі не публічні, але в нашої "оборонки" є потрібні результати. І головне, щоб тепер армія реалізувала ці результати", - заявив Зеленський.

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