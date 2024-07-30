Новий підводний човен виділяється як розмірами, так і особливостями конструкції.

В мережу виклали супутникові знімки, на яких можна побачити невідомий підводний човен на верфі в місті Ухань. Він отримав хвостову частину у формі букви X, яку ніколи раніше не використовували на китайських субмаринах. Про це повідомляє The War Zone.

Експерти вважають, що таке рішення дозволяє покращити маневреність і знизити шумову сигнатуру корабля, що є вкрай важливим для скритності субмарини і робить її дуже небезпечною для противника.

За оцінками військового спеціаліста Тома Шугарта, довжина підводного човна становить близько 85 м. Таким чином, субмарина є суттєво більшою за китайський підводний човен Type 039A Yuan, довжина якого становить 77 м.

Відео дня

Незалежно від того, чи є нещодавно виявлений підводний човен подальшим розвитком одного з існуючих класів, чи це зовсім новий проект, він відображає швидкі темпи розвитку програми підводних човнів Китаю. Це може становити небезпеку як для флоту Тайваню, так і (в перспективі) для ВМС США.

Окрім підводного човна невідомого типу, на одному зі знімків можна побачити субмарину класу Hangor II, який раніше у Китаю замовили пакистанці. Він є багатоцільовою дизель-електричною субмариною.

Китайське суднобудування – що ще цікавого

Раніше в морі вперше побачили загадковий китайський стелс-корабель, схожий на малопомітний шведський корвет типу Visby.

На фотографії можна бачити гармату в носовій частині, а також систему вертикального пуску, що знаходиться перед основною надбудовою.

Також повідомлялось, що Китай почав будувати дуже великий десантний корабель, розміром з невеликий авіаносець. За оцінками, його довжина становить близько становить 260 м.

Вас також можуть зацікавити новини: