Досі ніхто не ставив бойові лазери на підводні човни.

У Китаї вирішили озброїти підводний човен бойовим лазером. Про це повідомляє китайське друковане видання Command Control & Simulation, огляд цієї публікації робить українське видання Defense Express.

Бойовий лазер китайці хочуть використовувати для протидії патрульним літакам та вертольотам, які становлять основну загрозу для підводного човна. З цією метою хочуть використати лазер потужністю 100-150 кВт, створений на базі гнучких оптичних волокон. Завдяки таким волокнам китайці прагнуть обійти проблему згортання та розгортання лазера для застосування. Також такий лазер ефективніше відводить тепло та має компактніші розміри.

Використання лазерної зброї, як засобу ППО, є доволі цікавим рішенням для підводних човнів, кажуть аналітики. Зазначається, що сьогодні єдиною альтернативою є зенітні ракети типу IDAS, які використовують на німецьких підводних човнах. Однак вони ефективні лише проти вертольотів, та й загалом не дуже зручні у використанні на підводному човні.

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"Водночас бойовий лазер використовує те, з чим на субмарині немає страшного дефіциту – енергії. Будь це результатом роботи ядерного реактора, чи величезної акумуляторної батареї. А також забортної води, яка необхідна для охолодження. І завдяки чому можливо отримати фактично безлімітний "боєзапас", – пише Defense Express.

Втім у реальних бойових умовах використання такої зброї для знищення патрульного літака чи вертольоту є фактично шансом останньої надії, адже розкриває позицію субмарини. Однак використання лазерної установки можливе і для ураження портових нафтових сховищ та іншої інфраструктури, що матиме стратегічні наслідки для противника.

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