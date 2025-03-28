Інцидент стався у Тихому океані.

Американські винищувачі перехопили над авіаносцем Військово-морського флоту США "Карл Вінсон" російський протичовновий літак Іл-38Н. Це сталося у Тихому океані.

Днями в Instagram-акаунті ryans_warbirds опублікували відео, ймовірно, з борту авіаносця "Карл Вінсон". На кадрах можна побачити, як російський Іл-38Н, який супроводжують американські винищувачі, пролітає дуже близько до судна. Представник Тихоокеанського флоту Сполучених Штатів Америки підтвердив Newsweek, що авіація перехопила та супроводила російський літак поблизу авіаносця:

"Взаємодія була визнана безпечною і професійною".

Іл-38Н супроводили F-35C і F/A-18F з авіакрила, що відповідає за перехоплення і знищення літаків противника. Минулого тижня Міністерство оборони Штатів передислокувало його із західної частини Тихого океану на Близький Схід. Це відбулося на тлі ескалації в Ємені.

Відео дня

Автор відео написав, що зняв його "в декількох милях від узбережжя Росії", а російські літаки "дзижчали" над ними весь тиждень. Згідно із опублікованими ВМС США фото, 15 березня "Карл Вінсон" перебував у Японському морі.

Есмінець "Карлс Вінсон"

USS Carl Vinson - це американський авіаносець класу Nimitz, один із найпотужніших кораблів ВМС США. Він названий на честь Карла Вінсона, конгресмена, який активно підтримував розвиток військово-морського флоту США.

Авіаносець постійно бере участь у місіях та навчаннях у Тихоокеанському регіоні, забезпечуючи присутність ВМС США у стратегічно важливих зонах.

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