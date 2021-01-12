У 2021 році планується розширити участь Збройних сил України в оперативній та бойовій підготовці НАТО.
Про це повідомляє управління зв’язків з громадськістю ЗСУ.
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За словами заступника начальника Головного управління доктрин та підготовки ЗСУ Ігоря Подоляна, кілька заходів будуть ключовими.
"Це оперативно-стратегічний збір, комплекс командно-штабних навчань з всебічного забезпечення за участю командування Сил логістики, командування Сил підтримки, командування Медичних сил ЗСУ, а також стратегічне командно-штабне тренування з командуванням Об’єднаних сил", - сказав він.
Подолян наголосив, що у всіх заходах братимуть участь представники країн-членів НАТО.
"2021 року акцентуватимемо зусилля на поглибленні взаємосумісності з НАТО", - зазначив він.
Також Подолян повідомив, що вперше під час проведення оперативно-стратегічного збору за участю іноземних радників високого рівня та представників офісу НАТО в Україні буде проведено "День НАТО".
У Міноборони зазначили, що головною метою підготовки ЗСУ цього року є забезпечення готовності органів військового управління, підрозділів до виконання оперативних та бойових завдань щодо відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, продовження переходу на стандарти та процедури підготовки і застосування військ за стандартами НАТО.
Україна-НАТО
Конституцією України закріплено стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору. З метою забезпечення виконання пріоритетних завдань інтеграції України до НАТО, президентом України затверджено Річну національну програму під егідою Україна — НАТО. Особливу увагу у Програмі приділено переведенню сектору безпеки і оборони України на стандарти НАТО та покращенню взаємосумісності Збройних Сил України зі збройними силами держав — учасниць Альянсу. Однією із цілей Програми є адаптація та використання стандартів НАТО у сфері оборони відповідно до політики НАТО.
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