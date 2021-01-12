Міноборони планує розширити участь ЗСУ в оперативній та бойовій підготовці НАТО.

У 2021 році планується розширити участь Збройних сил України в оперативній та бойовій підготовці НАТО.

Про це повідомляє управління зв’язків з громадськістю ЗСУ.

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За словами заступника начальника Головного управління доктрин та підготовки ЗСУ Ігоря Подоляна, кілька заходів будуть ключовими.

"Це оперативно-стратегічний збір, комплекс командно-штабних навчань з всебічного забезпечення за участю командування Сил логістики, командування Сил підтримки, командування Медичних сил ЗСУ, а також стратегічне командно-штабне тренування з командуванням Об’єднаних сил", - сказав він.

Подолян наголосив, що у всіх заходах братимуть участь представники країн-членів НАТО.

"2021 року акцентуватимемо зусилля на поглибленні взаємосумісності з НАТО", - зазначив він.

Також Подолян повідомив, що вперше під час проведення оперативно-стратегічного збору за участю іноземних радників високого рівня та представників офісу НАТО в Україні буде проведено "День НАТО".

У Міноборони зазначили, що головною метою підготовки ЗСУ цього року є забезпечення готовності органів військового управління, підрозділів до виконання оперативних та бойових завдань щодо відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, продовження переходу на стандарти та процедури підготовки і застосування військ за стандартами НАТО.

Україна-НАТО

Конституцією України закріплено стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору. З метою забезпечення виконання пріоритетних завдань інтеграції України до НАТО, президентом України затверджено Річну національну програму під егідою Україна — НАТО. Особливу увагу у Програмі приділено переведенню сектору безпеки і оборони України на стандарти НАТО та покращенню взаємосумісності Збройних Сил України зі збройними силами держав — учасниць Альянсу. Однією із цілей Програми є адаптація та використання стандартів НАТО у сфері оборони відповідно до політики НАТО.

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Автор: Надя Пришляк