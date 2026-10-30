У Європі випробовують електромагнітну гармату, що стріляє на 550 км

Раніше США відмовилися від роботи над цією технологією.

Франція та Німеччина розробляють перспективну електромагнітну зброю, яка в майбутньому може змінити підходи до ведення бойових дій. Французько-німецький Інститут досліджень Сен-Луї (ISL) провів перше випробування своєї електромагнітної гармати за межами лабораторії, повідомляє GeekWeek.

Йдеться про технологію "Рейкотрон" (Railgun), яка дозволяє розганяти снаряди за допомогою електромагнітного поля, а не порохових зарядів. За оцінками розробників, швидкість боєприпасу може сягати 10 тисяч км/год, а потенційна дальність ураження цілей – 550 км.

"Снаряд, випущений зі швидкістю 10 тисяч км/год і такий, що влучає в ціль на відстані 550 км, – це не наукова фантастика", – наголошує автор публікації.

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Нещодавнє випробування відбулося на полігоні в Бальдерсгаймі. Інженерам вдалося вперше продемонструвати вільний політ снаряда, запущеного з установки власної розробки ISL. Це стало важливим етапом програми Railgun Free Flight Facility, започаткованої два роки тому.

Як пояснює GeekWeek, нова випробувальна інфраструктура дозволить поступово збільшувати потужність пострілів, перевіряти поведінку боєприпасів у польоті та вдосконалювати всю систему. Водночас до створення готової бойової зброї ще далеко.

Головна перевага технології – потенційно низька вартість пострілу. На відміну від звичайних гармат, Railgun використовує електричну енергію, а висока швидкість снаряда дозволяє уражати цілі кінетичною енергією без необхідності великого вибухового заряду.

Втім, розробники досі мають вирішити серйозні технічні проблеми: величезне споживання електроенергії, швидке зношування напрямних і перегрівання установки. Саме через ці труднощі ВМС США у 2021 році призупинили власну програму створення електромагнітної гармати.

Наразі аналогічні розробки ведуть також Японія та Китай. У перспективі такі системи можуть використовуватися для боротьби з гіперзвуковими ракетами та іншими швидкісними загрозами. Однак для цього знадобляться ефективні радари й системи супроводу цілей.

За оцінкою автора GeekWeek, повноцінне впровадження європейської розробки може відбутися приблизно до 2035 року. Наступними етапами стануть збільшення дальності стрільби, потужності установки та вдосконалення спеціалізованих боєприпасів.

Новини озброєнь

Як писав УНІАН, американська компанія Vigil Autonomy представила систему Air Cover: летючу маскувальну ковдру, призначену для маскування техніки й піхоти від виявлення у видимому, інфрачервоному та радіолокаційному діапазонах. Головною перевагою розробки називають можливість маскувати рухомі об’єкти, однак вона має критичні недоліки.

Також ми розповідали, що нідерландська компанія Destinus, яка постачає Україні крилаті ракети Ruta, підтвердила запуск серійного виробництва ракети Ruta Block 2 з дальністю до 700 км і бойовою частиною 250 кг. Компанія вже виготовила понад 1750 ракет Ruta, а щомісячні обсяги виробництва наблизилися до 300 одиниць, що перевищує довоєнний рівень випуску крилатих ракет у всій Європі.

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