Виробництво ракет Ruta росте: їх вже більше, ніж було такої зброї у Європі до 2022 року

Нідерландська компанія Destinus, яка масово випускає крилаті ракети Ruta для України, планує також закрити потреби України та Європи у реактивних двигунах, пише Defense Express.
Підтверджено й початок серійного виробництва Ruta Block 2 з дальністю 700 кг та бойовою частиною 250 кг. Зазначається, шо Destinus виготовила понад 1750 крилатих ракет Ruta, які використовує Україна. А обсяги щомісячного виробництва досягнули майже 300 ракет. Це більше, ніж виготовляла вся Європа до повномасштабного вторгнення РФ до України.
"Тоді Європа мала мале виробництво крилатих ракет. Випуск Storm Shadow/SCALP, Taurus та NCM було призупинено чи взагалі припинено через відсутність замовлень, промисловість знаходилася у режимі мирного часу", - зазначили аналітики.
Хоча випускалися дозвукові крилаті ракети - авіаційних JSM, протикорабельних NSM, RBS 15 та Exoset. В Україні розробляли ракети "Нептун". Проте йшлося про обмежену кількість засобів, а зараз ЗСУ потребують велику кількість засобів ураження.
У компанії прогнозують, що повністю задовольнити потребу Європи, включно з Україною, у реактивних двигунах для крилатих ракет зможуть вже у наступному році.
"Цьогоріч двигуни стали дефіцитними для ракет та реактивних дронів. Клас з тягою на 1,5 кН, про які кажуть у Destinus, якраз покриває цю нішу, бо саме такі двигуни використовуються у Ruta Block 1 та Block 2. Проте Україна планує нарощувати обсяги виробництва реактивних дронів та крилатих ракет, тож важливо, щоб заплановані на наступний рік обсяги випуску двигунів змогли відповідати цьому", - додали аналітики.
Ракети Ruta - що про них відомо
Нагадаємо, що влітку Destinus повідомив, що випустив 1000-й двигун для своєї ракети. Це підтвердило можливості з випуску ракет для Сил оборони України.
Виробник ракет Ruta співпрацює з технологічною компанією Shield AI. Разом вони провели випробування з інтеграції бойового штучного інтелекту Hivemind на дрони різних типів, підтвердивши можливість автономного управління безпілотниками у польоті та перенесення автоматизованих ройових можливостей на крилаті ракети Ruta.