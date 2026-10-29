Виробництво ракет Ruta росте: їх вже більше, ніж було такої зброї у Європі до 2022 року

Виробник заявив, що йому вдалося збільшити випуск реактивних двигунів, які були "вузьким місцем" виробництва.

Нідерландська компанія Destinus, яка масово випускає крилаті ракети Ruta для України, планує також закрити потреби України та Європи у реактивних двигунах, пише Defense Express.

Підтверджено й початок серійного виробництва Ruta Block 2 з дальністю 700 кг та бойовою частиною 250 кг. Зазначається, шо Destinus виготовила понад 1750 крилатих ракет Ruta, які використовує Україна. А обсяги щомісячного виробництва досягнули майже 300 ракет. Це більше, ніж виготовляла вся Європа до повномасштабного вторгнення РФ до України.

"Тоді Європа мала мале виробництво крилатих ракет. Випуск Storm Shadow/SCALP, Taurus та NCM було призупинено чи взагалі припинено через відсутність замовлень, промисловість знаходилася у режимі мирного часу", - зазначили аналітики.

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Хоча випускалися дозвукові крилаті ракети - авіаційних JSM, протикорабельних NSM, RBS 15 та Exoset. В Україні розробляли ракети "Нептун". Проте йшлося про обмежену кількість засобів, а зараз ЗСУ потребують велику кількість засобів ураження.

У компанії прогнозують, що повністю задовольнити потребу Європи, включно з Україною, у реактивних двигунах для крилатих ракет зможуть вже у наступному році.

"Цьогоріч двигуни стали дефіцитними для ракет та реактивних дронів. Клас з тягою на 1,5 кН, про які кажуть у Destinus, якраз покриває цю нішу, бо саме такі двигуни використовуються у Ruta Block 1 та Block 2. Проте Україна планує нарощувати обсяги виробництва реактивних дронів та крилатих ракет, тож важливо, щоб заплановані на наступний рік обсяги випуску двигунів змогли відповідати цьому", - додали аналітики.

Ракети Ruta - що про них відомо

Нагадаємо, що влітку Destinus повідомив, що випустив 1000-й двигун для своєї ракети. Це підтвердило можливості з випуску ракет для Сил оборони України.

Виробник ракет Ruta співпрацює з технологічною компанією Shield AI. Разом вони провели випробування з інтеграції бойового штучного інтелекту Hivemind на дрони різних типів, підтвердивши можливість автономного управління безпілотниками у польоті та перенесення автоматизованих ройових можливостей на крилаті ракети Ruta.

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