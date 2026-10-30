У США створили 'летючий килим' для військових

Технологія буквально відтворює літайкилим з арабських казок.

Американська компанія Vigil Autonomy представила незвичайну систему маскування Air Cover, призначену для захисту військової техніки та піхоти від виявлення розвідувальними безпілотниками й супутниками. Про нову розробку розповідає видання Defence Express.

Фактично Air Cover являє собою спеціальну маскувальну ковдру, яка утримується над замаскованим об'єктом за допомогою чотирьох вбудованих у її кути дронів. Основне завдання системи – приховувати техніку не лише у видимому, а й в інфрачервоному та радіолокаційному діапазонах, зокрема від тепловізорів і радарів із синтезованою апертурою (SAR).

Від звичайних маскувальних засобів цю систему відрізняє її здатність приховувати не лише стаціонарні, але й рухомі об'єкти, наприклад, бойову техніку. Заявлена тривалість роботи системи становить до двох годин. Також Air Cover можна використовувати у стаціонарному режимі, закріпивши на кількох опорах. Інші технічні характеристики поки не розкриваються, а сама розробка, судячи з усього, перебуває на ранній стадії.

Відео дня

Водночас у Defence Express звертають увагу на низку проблем такої концепції. Передусім Air Cover прикриває об'єкт лише зверху, тому ефективність маскування залежатиме від кута спостереження. Зокрема, тепловізійна камера, розташована збоку, все ще зможе виявити техніку.

Крім того, автори публікації ставлять під сумнів доцільність захисту від SAR-радарів, які зазвичай застосовуються для картографування місцевості, а не для відстеження переміщень військових підрозділів.

Окреме питання – автономність. Двох годин польоту може вистачити лише на коротку місію або окремий її етап. Після розрядження акумуляторів систему доведеться перевозити на техніці або нести піхотинцям як додатковий вантаж.

На думку аналітиків Defence Express, практичнішою альтернативою могло б стати безпосереднє покриття техніки спеціальним маскувальним матеріалом або використання аналогічних плащів для військових.

"Тому концепція Air Cover виглядає цікаво та незвично, але на практиці на полі бою вона може виявитись абсолютно не практичною та не ефективною", – підсумовує видання.

Водночас не виключено, що система знайде застосування в окремих ситуаціях, де її особливості забезпечуватимуть додатковий захист від повітряної розвідки.

Новинки озброєнь

Як писав УНІАН, компанія Lockheed Martin разом з армією США успішно випробувала технологію, яка дозволяє змінювати координати цілі для реактивних снарядів GMLRS вже після запуску з HIMARS. Рішення дає змогу коригувати або перенаправляти снаряди під час польоту, що значно підвищує ефективність боротьби з рухомими об'єктами.

Також ми розповіжали, що шведська компанія Saab представила автономний електричний підводний човен LUUUV, призначений для розвідки, обстеження морського дна, виявлення мін, кабелів та інших підводних об'єктів, із запасом ходу до 1111 км.

Вас також можуть зацікавити новини: