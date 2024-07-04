Передбачається, що у десантне відділення перспективного об'єкту поміститься до 10 осіб.

На тлі вичерпання радянських запасів бронетехніки Росія, ймовірно, створила важку БМП на базі танка Т-72/90. Відповідне відео публікує російський військово-аналітичний блог bmpd.

"Прогулянку" бойової машини зняли на відео в Нижньому Тагілі неподалік від заводського полігону "Уралвагонзаводу", який спеціалізується на виробництві танків. На думку військових оглядачів, бронемашина отримала єдиний інтегральний бронекорпус з потужною верхньою лобовою деталлю, розташованою під кутом близько 73-78 градусів.

Машина має збільшений заброньовий об`єм, який забезпечує розміщення 8-10 десантників. Десантна апарель розташована у задній частині машини: це означає, що під час виходу десантники будуть надійно перекриті "екраном" корпусу бронетранспортера.

Масу бойової машини оцінюють у 45-47,5 т. У разі її оснащення додатковими протикумулятивними екранами та "козирком" з високим рівнем рознесення, показники захисту можуть бути порівняні з показниками захисту добре відомого ізраїльського БТР Namer.

Новинки російської бронетехніки

Нагадаємо, раніше росіяни представили важку бойову машину піхоти Т-15 на платформі "Армата" та універсальну гусеничну платформу "Курганець-25", на базі якої хочуть створити серійний бронетранспортер, БМП та інші зразки бойової техніки.

Перспективи цих новинок залишаються туманними: в першу чергу, через їхню велику ціну.

Трохи більше шансів має російський танк Т-14, побудований на основі згаданої вище "Армати". Втім, навіть його, скоріше за все, ми не побачимо на фронтах російсько-української війни.

Зауважимо, що загальна кількість машин цього типу оцінюється українською розвідкою у приблизно 20 одиниць.

Вас також можуть зацікавити новини: