Німеччина, ймовірно, профінансувала норвезькі системи NOMADS для України, - ЗМІ

Це система протиповітряної оборони ближнього радіусу дії, яка може бути оснащена чотирма ракетами.

Для посилення протиповітряної оборони України, зокрема проти безпілотників та крилатих ракет, уряд Німеччини, очевидно, профінансував поставку норвезької системи протиповітряної оборони NOMADS. Про це пише проєкт German Aid to Ukraine (GAU) з посиланням на мілітарного оглядача Jeff2146.

Повідомляється, що Україна на сьогодні отримала загалом вісім таких норвезьких систем ППО ближнього радіусу дії.

У виданні пояснили, що NOMADS (Національна маневрена система протиповітряної оборони) – це система протиповітряної оборони ближнього радіусу дії, яка може бути оснащена чотирма ракетами AIM-9X Block II Sidewinder або такою ж кількістю ракет IRIS-T.

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Експерти звапевняють, що головною перевагою NOMADS є те, що вони можуть працювати повністю автономно.

"Розроблена на базі ACSV (броньованої бойової машини підтримки), вона має броньовану конструкцію, а також оснащена дистанційно керованим збройовим модулем, який можна оснастити важким кулеметом Browning M2", - йдеться у матеріалі.

Системи ППО NOMADS: що відомо

Як повідомляв УНІАН, два роки тому норвезька оборонна компанія Kongsberg Defense & Aerospace, яка виробляє ЗРК NASAMS, оголосила про виведення на ринок маневреної системи протиповітряної оборони малої дальності NOMADS.

У компанії повідомили, що NOMADS був розроблений для норвезької армії. Тоді заявлялося, що Збройні сили Норвегії отримають шість машин, чотири вже поставлено. Система NOMAD була успішно випробувана бойовою стрільбою наприкінці травня.

Федеральний уряд Німеччини розглядав можливість зробити систему доступною для українських Збройних сил.

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