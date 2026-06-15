Сотні ворожих ракет і дронів у небі: Ігнат пояснив, як українські захисники їх розпізнають

Ігнат також пояснив, чому противник розміщує майданчики для запуску БПЛА на кордоні з Білоруссю.

Підрозділи Сил оборони України, які відбивають повітряні напади РФ, навчилися розрізняти засоби повітряного нападу ще у польоті, зокрема за їхньою швидкістю.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, відповідаючи на запитання про сьогоднішній масований комбінований удар окупантів, у тому числі з використанням засобу "Бандероль". Військового попросили прокоментувати, як українські військові розрізняють дрони, серед яких є імітатори, які вони теж вимушені збивати.

За його словами, найкраще підтверджувати ціль, коли з нею є візуальний контакт, але за параметрами польоту теж можна зрозуміти, який саме вид повітряного нападу пересувається. Зокрема, певні програмні застосунки, які використовують Сили оборони, дозволяють ідентифікувати швидкість, висоту польоту. Таким чином можна встановити ціль, у тому числі з урахуванням, які сили та засоби противник застосовує у тому чи іншому регіоні тощо.

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"Скажімо, ракета Х-59, яку літак випускає, має швидкість 1 тис. км/год, крилаті ракети – швидкість від 600 до 900 км/год… Звичайний "Шахед" - швидкість близько 200. Якщо реактивний – то вже може летіти – 400+ км/год. Таким чином, ідентифікувати цілі навчились всі, хто використовує це програмне забезпечення. Остаточно можна сказати, коли вже буде встановлено по уламках тощо", - пояснив Ігнат.

Його також попросили прокоментувати інформацію про те, що росіяни облаштували на кордоні з Білоруссю майданчики для запуску дронів.

"Для нас має значення саме кількість засобів повітряного нападу… Маршрутів, які використовує противник, й так багато…" - сказав військовий.

Якщо росіяни роблять додаткові майданчики на кордоні з Білоруссю, це для них – додаткове розосередження сил, але українські дрони і туди прилітають, додав Ігнат. Він також припустив, що дислокація мож бути пов’язана з тим, що це зменшує витрати пального для російських дронів.

Масований удар РФ 15 червня

Як писав УНІАН, у ніч на 15 червня Росія завдала по Україні масованого комбінованого удару із застосуванням різних БпЛА, ракет повітряного, наземного базування. Основний напрямок удару – Київ, також було атаковано Дніпро та Харків. Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил ЗСУ зафіксували 681 засіб повітряного нападу – 70 ракет і 611 БпЛА різних типів. Серед них - 6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон", 34 балістичні ракети Іскандер-М/С-400, 30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К, 611 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія".

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