Триденні тренування, які проходять в умовах, максимально наближених до реальних, проводять на території Суворовського району Одеси та села Усатове.

Сьогодні в Одеській області стартували антитерористичні навчання.

Читайте такожВМС України провели спільні українсько-румунські навчання в Чорному моріЯк повідомили журналістам в Управлінні Служби безпеки України в Одеській області, 20-23 квітня регіональна координаційна група Антитерористичного центру при УСБУ в Одеській області проведе контрдиверсійні навчання на об'єктах можливих терористичних посягань.

Триденні тренування, які проходять в умовах, максимально наближених до реальних, пройдуть на території Суворовського району Одеси і села Усатове.

Їх мета - відпрацювання алгоритму протидії диверсійно-терористичних груп, перевірка рівня контрдиверсійної захищеності потенційно уразливих об'єктів, а також виконання комплексу інших заходів, спрямованих на вдосконалення міжвідомчої взаємодії.

Зазначається, що під час масштабних тренувань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму, в тому числі обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд особистих речей і автомобілів тощо.

У навчаннях беруть участь підрозділи СБУ, Національної поліції, Національної гвардії, Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Військової служби правопорядку, а також представники органів державної влади та місцевого самоврядування.

Крім того, громадян просять інформувати правоохоронців в разі: прибуття або перебування в регіоні підозрілих людей, які виявляють підвищений інтерес до військових об'єктів, будівель органів державної влади, об'єктів критичної інфраструктури і місць масового перебування людей; появи підозрілих автомобілів або безпілотних літальних апаратів поблизу стратегічних об'єктів; виявлення підозрілих предметів або засобів ураження; отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних дій.

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Автор: Лариса Козова