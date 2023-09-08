Влада плутається у свідченнях.

У Брянську безпілотний літальний апарат атакував завод "Кремній ел" - другий в Росії виробник мікроелектроніки. Відповідне відео публікують місцеві Telegram-канали.

За їхніми даними, було чутно два гучних вибухи. На місце події прибули пожежники, дорогу до заводу перекрили. Тим часом губернатор Брянської області заявив, що дрон літакового типу збила російська протиповітряна оборона.

Вже через 20 хвилин він повідомив, що безпілотник "придушили силами радіоелектронної боротьби". Під атакою опинився промисловий об'єкт Брянська.

"Під час падіння уламки потрапили в адміністративну будівлю, в результаті чого сталося загоряння. Пожежні розрахунки працюють ліквідують горіння. Постраждалих немає. На місці працюють всі оперативні та екстрені служби", - додав Богомаз.

У мережі публікують фотографію будівлі. Повідомляється, що сьогодні дрон влучив у верхні поверхи, а внизу - наслідки вчорашнього удару.

Атаки на "Кремній ел"

Нагадаємо, в ніч на 30 серпня у Росії сталася масова атака дронів, тоді вперше повідомлялося про загоряння на території заводу "Кремній Ел".

Вдруге інцидент стався ввечері 7 вересня. Тоді в Міноборони Росії заявили, що "перехопили" над містом два дрони, загорілася адміністративна будівля.

Тоді вони зробили таку ж заяву про "придушення дрона" і подальше його падіння на об'єкт.

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