На думку експертів, Росія буде намагатися навчити Північну Корею будувати супутники, а не сама будувати їх для КНДР.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у середу відвідав найсучасніший в Росії космодром "Східний", де президент Володимир Путін пообіцяв допомогти КНДР у створенні супутників. Західні ЗМІ проаналізували, яку допомогу Росія може надати КНДР і оцінили наслідки для ситуації в світі.

Як пише Reuters, обіцянка відбулася на тлі спроб Північної Кореї вивести на орбіту свій перший супутник-шпигун після двох невдалих спроб цього року. Останній успішний запуск супутника КНДР відбувся в 2016 році.

На думку аналітиків, запуск супутників не тільки надасть КНДР більш повну інформацію про своїх ворогів, але і доведе, що вона може йти в ногу з іншими зростаючими космічними державами в регіоні.

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У той же час США і їх союзники назвали останні випробування супутників Північною Кореєю явним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, які забороняють розробку технологій, застосовних до програм Північної Кореї з балістичних ракет.

Резолюції ООН також забороняють будь-яке науково-технічне співробітництво з Північною Кореєю в галузі ядерної науки і технологій, аерокосмічної та авіаційної техніки і технологій, а також передових технологій і методів промислового виробництва.

"Коментарі Путіна перед зустріччю з Кімом на космодромі "Східний" можуть свідчити про те, що Росія буде прагнути навчити Північну Корею будувати супутники, а не сама будувати їх для Північної Кореї", - цитує Reuters одного з експертів.

Він зазначив, що малоймовірно, що Росія зможе запустити супутник від імені Північної Кореї, але якщо вона це зробить, це порушить обмеження ООН.

"Будь-яка форма передачі супутникових технологій або координації між Росією і Північною Кореєю може бути заборонена міжнародними санкціями", - сказав він. - "Обхідного шляху немає".

Водночас видання Sky News заявляє, що угода по зброї між Північною Кореєю і Росією стане "поганою новиною абсолютно для всіх", а не тільки для України.

"Якщо Росія тепер вирішить, що їй більше не потрібно підтримувати санкції щодо Північної Кореї, які повинні були перешкодити їй розробити ядерну зброю, то це значно вплине на дестабілізацію ситуації на Далекому Сході", - зазначив експерт, якого цитує видання.

Зустріч Кіма і Путіна

Володимир Путін зустрівся з лідером КНДР Кім Чен Ином на космодромі "Східний" в Росії. Путін заявив, що лідер КНДР "проявляє великий інтерес до ракетної техніки" і сказав, що Росія буде допомагати КНДР будувати супутники.

Кім Чен Ин у свою чергу повідомив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ і заявив, що "КНДР завжди підтримували всі рішення президента Путіна і уряду Росії".

Очікується, що зі свого боку Росія проситиме у КНДР артилерійські снаряди калібрів 122 і 152 міліметри, а також реактивні снаряди калібру 122 міліметри.

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