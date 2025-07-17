У НАТО тісно співпрацюють із Німеччиною з цього питання.

Наразі в НАТО ведеться підготовка до швидкої передачі Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив верховний командувач НАТО Олексій Гринкевич, пише Reuters.

"Підготовка йде повним ходом, ми тісно співпрацюємо з німцями з питання передачі Patriot. Мені було дано вказівку діяти якомога швидше", - сказав він на конференції в німецькому місті Вісбаден.

Patriot для України

Як повідомляв раніше УНІАН, нещодавно Трамп оголосив про відправку Patriot для України. Він заявив про плани відправити 17 Patriot, хоча, на думку експертів, йдеться, найімовірніше, про 17 пускових Patriot, тобто дві батареї.

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При цьому Reuters писало, що один з американських чиновників назвав Німеччину, Грецію, Нідерланди та Іспанію хорошими кандидатами на відправлення батареї Patriot до Києва або через наявність кількох батарей, або через відносно малоймовірні загрози.

Пізніше Трамп заявив, що системи вже перебувають на путівку в Україну з Німеччини. Однак уряд Німеччини спростував цю заяву. Представник Міноборони країни заявив, що уряд Німеччини не поінформований про такі поставки.

При цьому він додав, що в понеділок відбудеться засідання Рамштайн, на якому обговорюватимуть пошук рішень і засобів, для того, щоб якнайшвидше здійснити поставку комплексів Patriot в Україну.

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