Бюджет Пентагону не включає низку пов'язаних з обороною витрат, які направляються іншим відомствам.

Президент США Джо Байден має намір скоротити військовий бюджет країни на $7 млрд щодо цифри, яку закладала адміністрація 45-го американського президента Дональда Трампа.

Читайте такожThe Economist: США посадять штучний інтелект за штурвал вініщувачівЯк повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, Байден запропонує витратити на потреби Пентагону $715 млрд. Білий дім планує оприлюднити основні напрямки витрат сьогодні, 9 квітня.

Минулого тижня публікація плану витрат була відкладена через розбіжності з приводу витрат на оборону. Два джерела агентства заявили, що $ 715 млрд буде запропоновано в якості компромісу демократам, які наполягають на скороченні витрат на оборону. Частина цих грошей буде спрямована на екологічні ініціативи, передає kommersant.

Адміністрація Трампа закладала на оборонний бюджет $ 722 млрд. З поправкою на інфляцію пропонований Джо Байденом показник буде знижений тільки на 0,4%. Bloomberg зазначає, що бюджет Пентагону не включає низку пов'язаних з обороною витрат, які направляються іншим відомствам. Зокрема, передбачаються також виплати Міністерству енергетики, яке курирує розвиток ядерної зброї країни.

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Автор: Ірина Погоріла