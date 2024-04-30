Посол Данії в Україні поділився позитивною інформацією щодо передачі Києву західних винищувачів.

Повномасштабна війна в Україні триває, і посол Данії в нашій країні Оле Егберг Міккельсен вважає, що на українську територію скоро прибудуть винищувачі F-16.

Процес надання нашій країні таких літаків складний, оскільки самі борти є тільки однією зі складових, розповів дипломат під час інтерв'ю "РБК-Україна". "Там ціла система забезпечення, обслуговування, наземні бригади, які стежать за справністю літака. Це величезне завдання", - заявив співрозмовник.

Посол розповів, що в серпні минулого року під час візиту президента Володимира Зеленського до Данії зустрічався з деякими пілотами з України на території данської авіабази.

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"...Я теж мав честь бути там, я зустрівся з деякими пілотами і наземними командами і можу вам сказати, що вони дуже, дуже хочуть почати (використовувати F-16, - Ред.). Тож я оптимістично налаштований, я впевнений, що вони скоро прибудуть і, сподіваюся, скоро будуть готові до експлуатації", - поділився прогнозом дипломат.

Що потрібно знати про F-16 - характеристики та важливі новини

F-16 - це багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, який 1974 року розробила американська компанія General Dynamics. В експлуатацію цей літак передали у 1978 році. США продавали такі літаки, вони перебувають на озброєнні понад 20 держав світу і вважаються найпоширенішими бойовими літаками. F-16 не раз модернізували.

Характеристики цього літака залежать від того, про яку саме версію літака йдеться. Наприклад, F-16C Block 50/52 здатен розвивати максимальну швидкість 2 178 км/год на висоті 12 200 метрів. Такий борт має на озброєнні одну 20-мм шестиствольну гармату M61A1, а також може нести ракети типу "повітря-поверхня" і "повітря-повітря", а також різні бомби.

Раніше Данія і ще деякі країни Заходу пообіцяли передати Києву винищувачі F-16. Перед тим, як літаки будуть надані нашій країні, пілоти і технічний персонал проходять навчання в Британії та Франції. У квітні стало відомо, що данська сторона передасть українській усі свої F-16, і вони можуть з'явитися на нашій території влітку поточного року.

На думку експерта інформаційно-консалтингового агентства Defense Express Івана Киричевського, після надання Україні F-16 можуть використовувати американські бомби JDAM.

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