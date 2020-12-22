Літак зазнав серйозних пошкоджень у червні цього року після невдалого приземлення.

"Укроборонпром" передав Повітряним Силам України відремонтований після пошкодження винищувач МіГ-29.

Як повідомляє прес-служба "Укроборонпрому", ремонт літака відбувався на "Львівському державному авіаційно-ремонтному заводі".

Літак зазнав серйозних пошкоджень у червні цього року після невдалого приземлення. В ході ремонтних робіт фахівці замінили на МіГ-29 пошкоджені елементи конструкції літака, провели ремонт планера та відновили лако-фарбове покриття.

Читайте також"Укроборонпром" показав модернізований винищувач МІГ (фоторепортаж)

Після перевірки працездатності всіх систем та здійснення випробувальних польоти відремонтований винищувач повернувся до пункту постійної дислокації.

Зазначається, що винищувач МіГ-29 є основним бойовим літаком Повітряних Сил України, який здатний виконувати задачі протиповітряної оборони і завдавати удари по наземних цілях.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій