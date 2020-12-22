"Укроборонпром" передав Повітряним Силам України відремонтований після пошкодження винищувач МіГ-29.
Як повідомляє прес-служба "Укроборонпрому", ремонт літака відбувався на "Львівському державному авіаційно-ремонтному заводі".
Літак зазнав серйозних пошкоджень у червні цього року після невдалого приземлення. В ході ремонтних робіт фахівці замінили на МіГ-29 пошкоджені елементи конструкції літака, провели ремонт планера та відновили лако-фарбове покриття.
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Після перевірки працездатності всіх систем та здійснення випробувальних польоти відремонтований винищувач повернувся до пункту постійної дислокації.
Зазначається, що винищувач МіГ-29 є основним бойовим літаком Повітряних Сил України, який здатний виконувати задачі протиповітряної оборони і завдавати удари по наземних цілях.
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