Франція та Німеччина не змогли домовитися про створення власного винищувача FCAS

Рішення відмовитися від подальшої реалізації проєкту ухвалили президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Спільна європейська програма створення винищувача шостого покоління FCAS фактично припинена після майже дев'яти років розробки. При цьому нинішня ситуація виявилася навіть складнішою, ніж історія розколу навколо Eurofighter Typhoon і Rafale у 1980-х роках. Про це пише німецьке видання Tagesspiegel.

За даними джерел, рішення відмовитися від подальшої реалізації проєкту ухвалили президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. При цьому Берлін пропонує зберегти співпрацю за окремими напрямками, включаючи інтеграцію озброєння, сенсорів і створення так званої "бойової хмари".

Як зазначає французьке видання Challenges, для компаній-учасників – Airbus і Dassault Aviation – такий розвиток подій став несподіванкою. Виробників заздалегідь не попередили про прийняте політичне рішення. Крім того, французька сторона висловила невдоволення тим, що заява про майбутнє проєкту пролунала в односторонньому порядку з боку Німеччини.

Відео дня

Згідно з публікаціями, програма FCAS у нинішньому вигляді завершена, а її учасникам доведеться шукати нові варіанти співпраці. Німеччина вже розглядає не тільки можливість приєднання до міжнародної програми GCAP, а й потенційне партнерство зі Швецією.

Видання Defense Express звертає увагу на історичні паралелі з програмою Eurofighter Typhoon. У 1985 році Франція також вийшла зі спільної розробки європейського винищувача через розбіжності щодо вимог до літака та прагнення зайняти провідну роль у проєкті. У результаті інші країни продовжили роботу самостійно, а Франція створила Rafale. Однак нинішня ситуація відрізняється від подій сорокарічної давнини.

Якщо тоді Велика Британія, Німеччина, Італія та Іспанія змогли довести проект Eurofighter до серійного виробництва, то тепер Німеччина та Іспанія фактично залишаються без готової альтернативи всередині Європи. Особливо складним становище може виявитися для Іспанії, якій у перспективі знадобляться палубні літаки після відмови від закупівлі F-35B.

Франція, у свою чергу, має досвід самостійної розробки бойової авіації та необхідні інженерні компетенції. Однак, як зазначає Defense Express, Парижу може не вистачити фінансових можливостей для реалізації такої масштабної програми самотужки. Одним із потенційних партнерів називають Індію, яка раніше висловлювала зацікавленість у участі у створенні винищувача шостого покоління.

Видання нагадує, що в останні роки учасники неодноразово намагалися врятувати FCAS. Головною причиною кризи стали суперечності між промисловими партнерами – Airbus і Dassault Aviation, які поступово переросли в політичну напруженість між державами. Навесні 2026 року сторони зробили чергову спробу знайти компроміс, однак переговори завершилися безрезультатно.

На сьогоднішній день, крім американських програм, єдиним діючим міжнародним проєктом створення винищувача шостого покоління залишається GCAP, в якому беруть участь Велика Британія, Італія та Японія. Однак і цей проєкт, як зазначає Defense Express, стикається з ризиками через фінансові труднощі британської сторони.

Європейські винищувачі

Раніше видання Defense Express повідомляло, що Франція намагається освоїти цей сучасний напрямок і обрала Mirage 2000D для початкової інтеграції безпілотних винищувачів. Згідно з інформацією, безпілотні винищувачі або "керовані" CCA (Collaborative Combat Aircraft) – це автономні літальні апарати, які створюються насамперед для роботи з винищувачами шостого покоління, зокрема, FCAS або Tempest. Все більше країн звертають увагу на концепцію безпілотних винищувачів і реалізують власні розробки.

Також у компанії Airbus заявили, що Європа може створити кілька різних винищувачів нового покоління замість одного загального проєкту. Йдеться про програму Future Combat Air System (FCAS), в рамках якої Франція, Німеччина та Іспанія планують розробку перспективної авіаційної системи, включаючи пілотований винищувач і пов'язані з ним технології.

Вас також можуть зацікавити новини: