У компанії Airbus припустили, що в Європі можуть створити одразу три винищувачі замість одного

Франція, Німеччина та Іспанія планують розробити перспективну авіаційну систему.

У компанії Airbus заявили, що Європа може створити кілька різних винищувачів нового покоління замість одного загального проєкту, і це не стане критичною проблемою, пише Hart Punkt.

Йдеться про програму Future Combat Air System (FCAS), в рамках якої Франція, Німеччина та Іспанія планують розробку перспективної авіаційної системи, включаючи пілотований винищувач і пов'язані з ним технології.

Як зазначив глава військового підрозділу Airbus Майкл Шеллхорн, навіть у разі розділення проєкту Європа може отримати два або три різних літаки, об'єднаних загальними елементами, такими як "бойова хмара" та мережеві системи управління.

Керівник компанії каже, що першим GCAP (Global Combat Air Programme – ініціатива Великої Британії, Японії та Італії, спрямована на створення винищувача шостого покоління до 2035 року, – ред.) стане винищувач розміром із бомбардувальник, другим – французький палубний винищувач із можливістю нести ядерну зброю, а третім – літак для забезпечення повітряної переваги за участю Німеччини. І все це разом об'єднається в єдину європейську бойову авіацію завдяки хмарним технологіям та обміну інформацією.

За його словами, ключовим залишається не стільки єдиний літак, скільки інтеграція різних платформ у загальну систему, яка забезпечить взаємодію авіації, безпілотників та інших компонентів.

У Airbus також підкреслили, що компанія не розглядає варіант участі у проєкті в ролі другорядного підрядника і виступає за рівноправний розподіл робіт між країнами-партнерами.

У матеріалі зазначається, що розбіжності між учасниками FCAS, зокрема між французькою Dassault Aviation та Airbus, продовжують гальмувати розробку єдиного винищувача і ставлять під сумнів його реалізацію у первинному вигляді.

