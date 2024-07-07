Також буде прискорено поставки того, що пообіцяли раніше.

Новий уряд Великої Британії оголосив про виділення Україні додаткового пакету озброєнь, до якого увійдуть зокрема протитанкові ракети Brimstone і САУ АS-90. Про це повідомляє Міністерство оборони Британії за підсумками зустрічі міністра Джона Хілі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Можливо, відбулася зміна уряду, але Великобританія єдина в питаннях України. Наше зобов’язання підтримувати український народ є абсолютним, як і наша рішучість протистояти російській агресії та переслідувати Путіна за його воєнні злочини", – заявив Хілі.

Відтак він оголосив про новий пакет військової допомоги, який включатиме:

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чверть мільйона боєприпасів 50-го калібру;

90 протитанкових авіаційних ракет Brimstone;

50 малих військових катерів для підтримки річкових і прибережних операцій;

40 машин розмінування;

10 самохідних артилерійських установок АS-90;

61 бульдозер для допомоги у створенні оборонних позицій;

підтримку раніше наданих AS-90, включаючи 32 нові стволи та критичні запчастини, які допоможуть Україні випустити ще 60 тисяч 155-мм снарядів.

Джон Хілі також доручив підлеглим прискорити доставку в Україну обіцяного у квітні пакету військової допомоги протягом наступних 100 днів.

Військова допомога Україні від Заходу: останні новини

Як писав УНІАН, Нідерланди разом із партнерами нададуть Україні додатковий зенітно-ракетний комплекс Patriot для посилення протиповітряної оборони. Крім того, Нідерланди нещодавно ухвалили рішення про закупівлю зброї в українських виробників.

Також ми розповідали, що Естонія доставила в Україну зенітно-ракетні комплекси малої дальності Mistral та ракети до них. Кількість одиниць ЗРК та боєприпасів невідома. У відомстві таку секретність пояснили міркуваннями безпеки.

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